中評社北京5月25日電／23日，尼日利亞主流報紙《領航報》、《人民報》、《領導者報》等刊發駐尼大使周平劍署名文章《中國不想不願但絕不怕打貿易戰》。全文如下：



近來，尼日利亞媒體都在關注中美經貿談判。國際社會對中美新一輪互征關稅普遍表示憂慮，認為中美經貿摩擦升級會對世界經濟帶來新的不確定性。我們對各方的憂慮表示理解。的確，中美經貿摩擦升級不符合任何一方利益，而且會拖累世界經濟。



但事實明擺著，挑起貿易爭端的是美國，不是中國；打響加征關稅第一槍的是美國，不是中國；反覆操弄極限施壓的還是美國，不是中國。中方所作所為完全是針對美方無理行徑的反制，純屬自衛反擊。中方這麼做，既是為了捍衛自身的合法正當權益，也是為了維護多邊主義和自由貿易體制。誰是新一輪中美關稅戰的始作俑者，誰是阻礙全球自由貿易的規則破壞者，誰又是拖累世界經濟的風險製造者，國際社會自有公論。



中美11輪經貿磋商未能達成協議，根本原因在於美方試圖通過極限施壓實現不合理的利益索求。這從一開始就行不通。



簡單認為美國在中美貿易關係中“吃虧”的看法，是不科學、不專業的。經濟全球化本身就是各國優勢互補、互通有無的過程。所謂貿易互惠互利，應該是指所有產業開放市場實現總體互惠和利益平衡。要求兩個經濟體在貿易實踐中絕對的對等開放是不現實的。談判貿易協議本身不可能在所有領域都要求絕對平等，但必須是雙向平衡、平等互利的。中美經貿磋商只能沿著相互尊重、平等互利的正確軌道前行，這樣才有成功的希望。



美方聲稱美國和中國實際上已經有一份協議，但中方破壞了協議。



我們不知道美方所說的“協議”是什麼。美方可能一直有一份自己奢望的“協議”，但肯定不是中方同意過的協議。在要挾未果、引發美國國內外廣泛質疑和市場動蕩的情況下，美方想通過混淆視聽轉嫁責任，這是徒勞的。縱觀11輪中美經貿磋商，究竟是誰在出爾反爾，誰在反覆無常，世人看得清清楚楚。去年5月，中美雙方就經貿問題達成共識，在華盛頓發表聯合聲明。但幾天之後，美方就違背了雙方共識。去年12月，中美雙方就中方對美貿易採購數字達成共識，但美方卻在此後的磋商中肆意抬高要價。立場倒退、違背承諾的