檢察建議助推“廁所革命”

中評社北京5月25日電／“原來，城裡的親戚到我家都不敢上廁所。現在他們說，我家廁所比他家的乾淨。”近日，重慶市榮昌區檢察院在開展公益訴訟“回頭看”專項活動中，聽到村民們的叫好聲。



這是榮昌區檢察院立足公益訴訟職能，主動加強與行政機關溝通，扎實推進農村“廁所革命”，以法治手段助力農村人居環境改善和美麗鄉村建設的結果。



榮昌區檢察院檢察官潘朗介紹，2018年9月，該院在履職中發現，榮昌區政府在發出農村廁所改造通知後，榮昌區多數鎮（街）積極推進該項工作，但仍有部分鎮（街）行動較緩。



瀨溪河是榮昌主城30萬人飲用水水源地。瀨溪河流域榮昌段河岸，農戶老式廁所和露天旱廁都沒有化糞池，糞便污水未經無害化處理，會因雨水衝刷以及滲透對瀨溪河流域環境造成污染，這不僅影響了農民群眾的生活品質，也損害了社會公共利益。對此，榮昌區檢察院以問題為導向，會同榮昌區原衛計委到各鎮（街）進行調研，查清了問題症結和原因。



“鄉、鎮人民政府具有對本轄區內環境安全的日常監管、綜合整治等行政管理職責。”潘朗介紹，該院於2018年10月、11月向4個鎮政府和2個街道辦事處發出行政公益訴訟訴前檢察建議，要求對瀨溪河流域河岸50米縱深內各農戶老式廁所按標準進行改造。



今年4月，榮昌區檢察院開展公益訴訟“回頭看”專項活動。檢察官經過實地走訪了解到，6個鎮（街）收到檢察建議後，召開專項活動部署會，制訂整改方案，撥出廁改專款。截至目前，6個鎮（街）已經全部完成了廁改工作。



“我區‘廁所革命’進展順利，這與區檢察院的及時溝通、積極介入密不可分。”榮昌區副區長李勁渝表示。



（來源：檢察日報）