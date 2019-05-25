巴基斯坦總理祝賀印度人民黨勝選

中評社北京5月25日電／巴基斯坦總理伊姆蘭·汗23日祝賀印度人民黨及其盟友在印度人民院、即議會下院選舉中勝出，說他準備與印度新一屆政府合作。



伊姆蘭·汗在社交媒體“推特”寫道：“我就人民黨及其盟友的選舉勝利向（納倫德拉·）莫迪總理致以祝賀。”



伊姆蘭·汗在“推特”留言時，印度選舉委員會沒有結束計票。



印度選舉委員會當地時間23日上午8時開始計票。“今日印度”電視台網站實時更新的各選區計票結果顯示，本次選舉爭奪的542個印度下院議席中，人民黨為首的全國民主聯盟可能贏得大約340席，人民黨可能獨得超過290席；人民黨將成為1984年以來首個連續獲得議會多數席位的單一政黨。



印控克什米爾地區今年2月遭到自殺式爆炸襲擊，印度中央後備警察部隊至少40人死亡。印度與巴基斯坦隨後在克什米爾爆發武裝衝突，邊境貿易一度中斷。雙方緊張關係近來顯現緩和跡象。



巴基斯坦外交部長沙阿·馬哈茂德·庫雷希22日在吉爾吉斯斯坦首都比什凱克出席上海合作組織成員國外長理事會會議，與印度外交部長蘇什瑪·斯瓦拉傑簡短交談。



交談結束後，庫雷希告訴媒體記者：“我們想要像好鄰居一樣生活，以對話方式解決主要問題。”他披露，斯瓦拉傑給他帶了一些糖果作為禮物，寓意雙方能有“甜蜜的對話”。



只是，一些分析師說，印度和巴基斯坦是“老對手”，雙方關係仍有諸多不確定因素；莫迪及人民黨在競選過程中打“國家安全牌”，對巴基斯坦展現強硬立場，助推人民黨所獲民意支持率回彈。

