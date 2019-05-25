大華網路報：執政失民心　輕舟難過萬重山

蔡英文自認“三年有成”，卻無法獲得多數民意認同。（資料照片） 中評社香港5月25日電／大華網路報25日發表台灣資深媒體工作者韋灝的時評文章說，蔡英文力拼連任波折迭起，黨內有來自民調仍然領先的前“行政院長”賴清德之挑戰，黨外有不滿意度依然過半的民意反撲；這段期間，她探訪基層雖然展露自信，實際上，橫陳在眼前的連任障礙，就像一座大山，難以順利突圍。她自我感覺良好，說不會給自己打分數，卻用“三年有成”為執政成績下註腳，還向民眾喊話“你們要幫我過關”。聽來不免讓人覺得小英“總統”面對連任壓力，有無法掩飾的心虛，也有“輕舟難過萬重山”的焦慮。



如果蔡英文執政“三年有成”，民進黨內怎麼會出現她任命的前“閣揆”，在“總統”提名初選中敢於挺身挑戰？過程裡還得靠英系人馬鴨霸更改遊戲規則，為她“量身訂做”一套穩贏策略，以拖待變民調回升反轉。最近黨中央對初選民調時間的兩套說法，更突顯向來標榜民主的政黨，已經進退失據，完全失去了黨的傳統價值與靈魂，一切只為了掃除蔡連任路上的石頭，而不擇手段。邇來蔡賴陣營隔空駁火愈益熾烈，賴清德所一再呼籲的“君子之爭”，也因挺英網軍的猛烈攻擊而變了調。



又若蔡英文執政“三年有成”，為什麼民調會從2016年甫上任3個月的49%施政滿意度，逐步下滑至20%上下擺盪？又為什麼各家媒體最近所做的2020大選民調，蔡還輸給黨內對手賴清德？而與可能的黨外競爭對手互比，也幾乎都敬陪末座？道理非常簡單，蔡英文自認為“三年有成”的所謂政績，其實並無法獲得多數民意認同。聯合報日昨發布的最新民調，雖顯示蔡的不滿意比率下降，但仍高達五成，同時，支持度也還落後賴8個百分點。換言之，蔡在黨內尚須面對賴的“打死不退”進逼，對外則猶待設法化解過半的“反蔡”民意；光是自我催眠式提出“十大關鍵字”政績，或急著“先講先贏”設定下個任期舉辦一場“台灣博覽會”，恐怕都只是“暗夜吹口哨”壯膽而已。



問題的關鍵全在於蔡英文的政策路線錯誤，不得民心，尤其是兩岸關係。蔡說，“對岸的中國很強大，一國兩制喊得很大聲....我們只有一個國家，就是“中華民國台灣”....能領導這個國家，是一生最大榮幸，過去3年不計毀譽帶領台灣前進，在未來的任期，也會繼續勇猛精進”。這正是蔡英文領導台灣所面臨的最大困境；上任3年來，兩岸政策傾獨、定位曖昧不明，最近屢屢直稱“中國”，省去了“大陸”二字，曾經向“憲法”宣誓就職的“中華民國”，卻莫名加上了“台灣”，常常說“這個國家”如何如何，“中華民國”成了她隱蔽暗獨的“護身工具”。於是，台海情勢動盪不安、和平之橋搖搖欲墜、台灣未來充滿不確定變數。憂心忡忡與理性智慧的台灣人民，又豈會在明年1月11日再投下信任票，授與她無限的權力“繼續勇猛精進”？“台灣何去何從”早在老百姓心中埋下了疑惑不安，蔡英文三年執政內外顛簸，人民也已經看得清楚殷盼改變，又如何能正面回應她“多一點耐心”的呼求？



520當天，在野的國民黨提出四大面向，質疑蔡英文執政3週年的重大爭議與缺失，並發布“失政月曆”，倒數蔡英文下台的日子；代表白色力量的柯文哲打分數時，則吐槽“蔡英文自豪的經濟發展數字冷冰冰，民眾不會買單”。這些批判直接而具體，小英“總統”或許可以輕蔑以對說是“在野唱衰，不會得逞”，然而，事實究將如何，就留待明年大選投票，讓人民給出最終的答案吧！