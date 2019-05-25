美國政客煽動意識形態對立完全不合邏輯

中評社北京5月25日電／針對美國國務卿蓬佩奧稱讓信息在華為網絡上流通將造成很大風險，外交部發言人陸慷24日表示，美國政客編造謊言試圖誤導美國民眾，又試圖煽動意識形態對立，這完全不合邏輯，意識形態分歧並不必然妨礙國家間合作。



在當日例行記者會上，有記者問：美國國務卿蓬佩奧昨天接受採訪時表示，華為公司與中國共產黨和中國政府有很深的聯繫，讓美信息在華為網絡上流通將造成很大風險。在被問及是否有證據證明華為設備存在間諜問題時，蓬佩奧稱，只要把信息交給中國共產黨，實際上就構成了風險。美正讓更多國家和公司理解華為的風險。蓬佩奧還指責華為創始人任正非近期發表的言論並沒有說實話，稱他是“撒謊者”。中方對此有何評論？



陸慷表示，一段時間以來，個別美國政客一再製造有關華為公司的謠言，但始終拿不出各國要求提供的確鑿證據。美國國內也對美方挑起與中國的貿易戰、科技戰造成的市場動蕩、產業合作受阻發出越來越多的質疑。



“這種情況下，這些美國政客不斷編造各種主觀推定的謊言試圖誤導美國民眾，現在又試圖煽動意識形態對立。坦率地講，這完全不合邏輯。放眼世界，意識形態分歧並不必然妨礙國家間的經貿、產業、科技合作。”他說。



“中美建交40年來，美國兩黨歷屆政府不正是一直同中國共產黨領導的中國政府一道持續推進、拓展、深化各領域互利合作，並且為美國工商界和消費者帶來了實實在在的好處嗎？事實上，中美建交之初兩國簽署的首批政府間合作協議就包括了《中美科技合作協定》。”陸慷說。



“另一方面，不管是‘棱鏡門’事件也好、阿爾斯通事件也好，都讓世人看清，所謂意識形態的趨同，也並沒有妨礙美國對自己的盟友採取各種不正當的手段。”他說。



“至於美國有些人對華為負責人的言論，”陸慷說，“華為創始人任正非先生接受記者採訪時將近兩萬字的翔實答問實錄，在中國國內外都引起了廣泛好評。現在對他仍有質疑的，恐怕真的只是個別政客。”

