華為呼籲合作理性應對數字安全挑戰

中評社北京5月25日電／在23日至24日舉行的德國波茨坦國家網絡安全會議上，華為公司副董事長胡厚崑表示，應以合作和理性應對數字安全挑戰。



胡厚崑在會議上發表主旨演講說，數字科技快速發展帶來許多新的安全挑戰，沒有個人、企業或國家能夠單獨應對這些挑戰，希望所有利益攸關方能夠理性、客觀、基於事實評估風險，共同應對挑戰。



胡厚崑說，技術發展帶來挑戰的同時，也為誕生應對挑戰的安全技術創造了機遇。華為將網絡安全置於商業利益之上，這不僅適用於企業內部，也適用於華為整個開放的生態系統。



美國政府近期宣布了針對華為的限制措施。對此，胡厚崑表示，華為受到了毫無依據的指控和非常不公的限制，這給華為在全球的數千家供應商和大量消費者帶來了負面影響。這一草率決定影響了全球供應鏈，擾亂了市場競爭，違背了國際商業價值觀，開了危險的先例。



德國波茨坦大學哈索·普拉特納研究所所長克里斯托弗·邁內爾當天主持會議時表示，網絡安全是一項全球議題，面對複雜環境，各方應加強對話，共同尋找解決方案。



邁內爾告訴新華社記者，華為作為一家成功的全球性企業，和哈索·普拉特納研究所保持著研究和技術方面的交流，在全新、複雜的數字化世界裡，各方更應該通過對話增進了解，“衝突沒有益處，強迫只會導致反制”。



德國波茨坦國家網絡安全會議由波茨坦大學哈索·普拉特納研究所舉辦，旨在為政商等界人士建立交流平台，討論德國及全球網絡安全狀況，今年是第七屆。



（來源：新華網）