多家知名企業表示繼續向華為供貨

中評社北京5月25日電／在美國政府針對華為的限制交易令下，有的供應商被迫暫停了與華為的業務往來，但越來越多的知名企業明確表態，不會對華為停止供貨。



德國半導體製造企業英飛凌21日對新華社記者表示，將繼續向華為提供“絕大部分”產品，否認此前媒體報道的“英飛凌暫停向華為供貨”。



英飛凌在當天提供的一份聲明中說，迄今為止，英飛凌向華為提供的絕大部分產品不受美國出口管制影響，將繼續對華為出貨。英飛凌同時也指出，受美方規定影響，英飛凌“原產於美國的貨物不得不停止交付”。但英飛凌將採取一切必要措施，保證滿足客戶需求的可靠性。



日本鬆下公司總部公關部門23日晚間在給新華社記者的書面回復中說，一些報道中“停止供貨”等表述與事實不符，公司目前仍在與華為進行不違反相關法令的交易。鬆下電器（中國）有限公司當天也在其官網明確表示，將在嚴格遵守所在國家和地區的相關法律及合規條例的基礎上，“持續向華為等中國客戶銷售商品和提供服務”。



日本東芝公司中國官網23日也發表聲明說，有部分媒體稱“上海東芝公司”已在內部宣布停止與華為的合作，但報道中所說的“上海東芝公司”並不存在。東芝集團“並未停止與華為的合作”。



此外，針對部分媒體有關“DHL香港公司停收華為公司快件”的報道，這家德國物流企業在23日給新華社記者提供的一份聲明中表示，“德國郵政DHL集團致力於為所有客戶提供物流服務，包括華為在內”。聲明表示DHL會遵守適用的法律和規定，未來將關注局勢發展，確保妥善開展運輸業務。



DHL與中外運集團合資的中外運敦豪國際航空快件有限公司23日也通過官方微信號發表了一份中文聲明，強調“DHL快遞中國一如既往地致力於向包含華為公司在內的所有客戶提供高品質的國際快遞服務”。



（來源：新華網）