我國陸上風電將全面進入平價時代

中評社北京5月25日電／國家發展改革委近日發布《關於完善風電上網電價政策的通知》，明確一至四類地區今年風電上網電價分別為每千瓦時0.34元、0.39元、0.43元、0.52元，明年每千瓦時分別再降0.05元。而自2021年1月1日開始，新核准的陸上風電項目全面實現平價上網，國家不再補貼。



風電行業專家認為，《通知》為實現2021年陸上風電全面進入平價時代指明了路徑，穩定了市場預期。



《通知》提出，2018年底之前核准的陸上風電項目，2020年底前仍未完成並網的，國家不再補貼；2019年1月1日至2020年底前核准的陸上風電項目，2021年底前仍未完成並網的，國家不再補貼。



《通知》還提出，海上風電建設項目全部採用競價的機制，確定上網價格。對於分散式風電的價格也做出明確規定，要求參與分布式市場化交易的分散式風電上網電價由發電企業與電力用戶直接協商形成，不享受國家補貼；不參與分布式市場化交易的分散式風電項目，執行項目所在資源區指導價。



中國可再生能源學會風能專業委員會秘書長秦海岩24日表示，《能源發展戰略行動計劃（2014－2020）》中提出了“2020年實現風電與煤電上網電價相當”的目標，此次《通知》中關於價格政策調整，是對實現平價前關鍵過渡期的重要政策安排。2019年至2020年新核准項目的補貼退坡幅度和節奏與行業預期一致。《通知》同時明確了已核准存量項目的補貼期限條件，保證了政策的穩定性和連續性。對分散式風電項目繼續加大支持力度。政策的出台，也為企業制定發展戰略、落實行動計劃提供了依據。



國家發展改革委能源研究所研究員時璟麗認為，《通知》既有新思路的設計即“質”的變化，也延續了既往的電價退坡機制即“量”的調整，有利於企業穩定預期。



（來源：上海證券報）