簡易低風險項目“一站通”上線近一月

中評社北京5月25日電／記者23日從北京市規劃和自然資源委員會了解到，為持續優化營商環境，北京市社會投資簡易低風險工程“一站通”服務系統上線近一個月以來，核發建設工程規劃許可證的平均時限從原來的4.2天縮短到2.5天，核發施工許可證的平均時限從原來的4.3天縮短到1天，大大降低了建設單位辦理時間。



今年4月28日，北京市社會投資簡易低風險工程“一站通”服務系統上線。至5月22日，北京市已有91個項目進入系統，其中，78個項目已核發建設工程規劃許可證，2個項目因規模小於300平方米，無需辦理施工許可，已開工建設。7個項目已辦理施工許可。



社會投資簡易低風險工程建設項目是指未直接使用各級公共財政投資進行建設，地上建築面積不大於2000平方米，地下不超過一層且地下建築面積不大於1000平方米，功能單一的辦公建築、商業建築、公共服務設施、普通倉庫和廠房。



北京市規劃和自然資源委員會相關負責人介紹，社會投資簡易低風險工程建設項目從進入“一站通”系統申請許可到完成不動產登記，網上辦理時間不超過20天。



“一站通”系統包括了企業申報服務的互聯網端和政府部門接收申請及審批的電子政務外網端兩大部分。系統業務覆蓋了北京市17個區（含北京經濟技術開發區）共15個部門的31項業務。



（來源：新華網）