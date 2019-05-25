胡塞武裝襲擊沙特一機場

中評社北京5月25日電／也門胡塞武裝23日用無人駕駛飛機襲擊沙特阿拉伯南部邊境一座機場，無人機遭沙特防空部隊攔截。



胡塞武裝控制的馬西拉電視台當天報道，胡塞武裝針對奈季蘭市機場軍事基地的一部“愛國者”防空導彈系統發動無人機襲擊。沙特主導的多國聯軍發言人圖爾基·馬利基說，胡塞武裝用裝載爆炸物的無人機襲擊奈季蘭機場，沙特防空部隊攔截無人機並把它摧毀。



路透社報道，這是一周內胡塞武裝第三次襲擊奈季蘭市目標。



馬西拉電視台21日報道，胡塞武裝用一架固定翼無人機襲擊奈季蘭機場一座軍火庫，軍火庫起火。這一事件沒有人員傷亡報告。



奈季蘭市是奈季蘭省首府，位於首都利雅得西南大約840公里，毗鄰也門，時常遭受胡塞武裝襲擊。美國《紐約時報》去年報道，美國情報分析人員駐扎在奈季蘭，向沙特軍方和美國陸軍特種部隊“綠色貝雷帽”一支分遣隊提供協助。



胡塞武裝19日說，將打擊沙特和阿拉伯聯合酋長國300個軍事目標，包括沙特和阿聯酋境內軍事設施以及它們在也門的軍事基地。



胡塞武裝2014年9月奪取也門首都薩那，隨後占領也門南部大片地區，迫使總統阿卜杜拉布·曼蘇爾·哈迪前往沙特避難。2015年3月，沙特等國針對胡塞武裝發起代號為“果斷風暴”的軍事行動。



（來源：新華網）