美國欲斷供委內瑞拉航空燃油

中評社北京5月25日電／消息人士披露，美國政府本周要求多家大型國際貿易商停止與委內瑞拉交易航空燃油，進一步向委總統尼古拉斯·馬杜羅施壓。



受到美國制裁以來，產油大國委內瑞拉的原油產量和出口量大幅度下滑，燃油進口明顯減少。



【再施壓】



路透社23日報道，兩名業內人士說，美國國務院官員本周致電多家瑞士和英國大型貿易商，要求它們停止向委內瑞拉出售航空燃油，以限制這一拉丁美洲國家商業和軍事飛行，否則將面臨美國制裁。



針對這一消息，美國國務院一名官員回應：“就與委內瑞拉石油公司做生意可能面臨的風險，我們持續與能源領域的企業接觸。”



美國一直尋求切斷對委內瑞拉的汽油等石油化工產品供應。消息人士說，出於人道主義原因，美國仍然將柴油交易列為合法。



美國官員今年3月致電一些國際貿易商和煉油廠，要求它們減少與委內瑞拉的交易，威脅否則將面臨美國制裁。



委內瑞拉今年陷入政治危機。議會主席瓜伊多1月23日自任“臨時總統”，得到美國、歐洲和拉美多國承認。為逼迫馬杜羅下台，美國不斷以經濟制裁、外交孤立和軍事威脅等手段向委內瑞拉施壓。



按照路透社的說法，隨著美國石油和天然氣產量提高，美國越來越多地在外交政策中運用能源影響力。美國國務卿邁克·蓬佩奧3月在南部城市休斯敦一場會議上提出，要與能源企業合作，孤立伊朗和委內瑞拉。