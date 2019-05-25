反制“通俄”調查餘波

中評社北京5月25日電／美國總統唐納德·特朗普23日責成情報部門配合司法部長威廉·巴爾，追查2016年總統選舉期間“監控活動”的正當性，同時授權巴爾在合適時候解密相關信息。



上述“監控活動”促使聯邦調查局（FBI）開始調查特朗普競選團隊與俄羅斯政府的關係，逐步演化成特別檢察官羅伯特·米勒主持的“通俄”調查。



媒體報道，這一舉措旨在助力巴爾追查FBI和司法部調查人員當時是否行為不當，以對抗民主黨人正在推動的“通俄”調查餘波。



【反制升級】



白宮發言人薩拉·桑德斯當天在特朗普下達指令後發表聲明，說應巴爾“要求和建議”，特朗普責成情報部門“迅速全面”配合巴爾調查2016年總統選舉期間的“監控活動”。



特朗普同時授予巴爾“全面完整權力”，在適當時候解密含有敏感情報的調查文件。



美聯社分析，這一指令標誌著特朗普“調查辦案人”的措施升級，以應對民主黨人漸起的彈劾呼聲。



“通俄”調查旨在確定特朗普競選團隊是否為了贏得2016年總統選舉而與俄方“串通”以及特朗普是否涉嫌妨礙司法。



路透社報道，特朗普一直懷疑，民主黨籍前總統貝拉克·奧巴馬政府下令調查他的競選團隊，以涉嫌“通俄”指認動搖他的總統競選人資格。特朗普對一家聯邦秘密法院發出的監控許可令尤其感興趣。這一法院授權監控疑似外國勢力及其代理人。

