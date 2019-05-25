巴西副總統：巴中關係前景特別光明

中評社北京5月25日電／正在中國進行訪問的巴西副總統莫朗23日接受新華社記者專訪時表示，今年是巴中建交45周年，兩國建交以來關係日益密切，現在是全面戰略夥伴，“巴中關係前景特別光明”。



莫朗此行的日程之一是與中方共同主持中國－巴西高層協調與合作委員會第五次會議。他指出，今年是高委會成立十五周年，巴西十分重視高委會的作用，認為高委會應切實成為兩國就各種事務進行磋商的機制。



莫朗說，自2009年至今，中國一直是巴西最大的貿易夥伴，兩國在貿易和投資領域合作不斷深化。他認為這不僅因為兩國經濟互補，還因為在巴西看來，中國是“世界經濟引擎”，與中國發展貿易可為巴西帶來機會。



當國家間發生貿易摩擦時，應當如何處理？莫朗認為，只要兩國相互尊重、關係友好，並有像高委會這樣的機制，無需激烈爭論，通過對話即可解決兩國貿易中這樣那樣的問題。他特別強調，當貿易夥伴間建立起信任時，一些小問題和不公平之處將會迎刃而解。



在“一帶一路”合作上，莫朗表示巴西對探討“一帶一路”合作持開放態度。他認為能夠促進雙邊貿易的基礎設施建設符合“一帶一路”倡議的目標。他說巴西經濟對外開放，現在進入了新的發展階段，在基礎設施建設等領域有很多投資機會，而中國是這些領域的專家。巴方將會改善投資環境，解決困擾投資者和企業的問題，讓中國企業能夠在巴西施展拳腳和獲得盈利。



他認為兩國應加深了解，增進文化交流，培養更多會說對方語言的人才，加強足球、電影等領域交流合作，促進雙邊關係不斷深化。



金磚國家領導人第十一次會晤將於今年11月在巴西舉行。莫朗說，金磚國家國土面積廣闊，人口眾多，現在金磚機制已進入第二個十年，此次會晤時各國應在國際舞台上扮演更積極角色。