英國面臨更加不確定的未來

中評社北京5月25日電／當地時間5月24日上午10點，特雷莎·梅在唐寧街10號發表演講，宣布將於6月7日辭去保守黨領導人一職，但將留任首相至保守黨新領導人產生。特雷莎·梅發表聲明時說，由一位新首相帶領英國繼續“脫歐”進程“最符合英國的利益”。



分析認為，雖然特雷莎·梅承諾辭職，但仍難破“脫歐”僵局。英國“脫歐”進程將受新首相領導的政府所採取政策影響。



據報道，目前角逐新首相人選中既有“脫歐派”領軍人物約翰遜與戈夫，也有堅定“留歐派”利丁頓。可以預計，不論誰上台，英國執政黨內、議會內圍繞“脫歐”的分裂將繼續存在，任何“脫歐”方案都將面臨阻力。



24日與英國保守黨1922委員會主席格雷厄姆·布雷迪會面後，特雷莎·梅發表了自己的告別演說。



在演說中，特雷莎·梅反覆提及自己“竭盡所能“問心無愧”。她表示，自己已盡最大努力實現“脫歐”。就未能帶領英國“脫歐”，梅表示“永遠感到遺憾”。當提到為所愛的國家服務時，特雷莎·梅的聲音變得嘶啞起來，並落下眼淚。她表示，自己是英國歷史上第二位女首相，但肯定不是最後一位，“我問心無愧地完成了工作，這是我一生的榮譽”。



據英國廣播公司（BBC）統計，到6月7日，特雷莎·梅將以在位2年329天，成為1964年以後英國在位時間最短的首相。



英國天空電視台認為，這次演講是梅首相生涯的縮影——刻板但不乏尊嚴。她的眼淚終於流露出人性的一面，但為時已晚，這正是她過去三年政治生涯缺乏的——同情與感性。



據分析，周二公布的新“脫歐”協議草案成為壓垮特雷莎·梅的最後一根稻草，令眾多保守黨議員與內閣成員憤怒不已。此後，她的下台命運就已注定。

