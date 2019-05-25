教育部：今年將治理校園APP亂象

中評社北京5月25日電／研究制定規範校園APP管理的意見，規範第三方校園APP的引入和自主開發校園APP的建設。教育部昨天印發《2019年教育信息化和網絡安全工作要點》（簡稱《要點》），治理校園APP亂象的工作單列一條。



根據《要點》，今年要全面規範校園APP的管理和使用，開展校園APP專項調研，摸清底數，研判形勢。教育部將與網信部門開展聯合行動，治理校園APP亂象。同時研究制定規範校園APP管理的意見，規範第三方校園APP的引入和自主開發校園APP的建設，探索建立規範校園APP管理的長效機制，促進移動互聯網有序健康發展。推動落實《教育部辦公廳關於嚴禁有害APP進入中小學校園的通知》，重點加強學習類APP的規範管理。



此外，今年還要重點推動數字資源服務普及，不斷擴大優質教育資源覆蓋面，組織中小學教師“一師一優課、一課一名師”活動曬課100萬堂，認定800門國家精品在線開放課程；開展學校聯網攻堅行動，全面改善學校網絡接入和帶寬條件，中小學寬帶接入率達到97%以上、出口帶寬達到100Mbps以上，並探索採用衛星通信等多種技術手段實現學校互聯網全覆蓋；提供網絡負面用語清單，規範網絡用語用字。



（來源：新華網）