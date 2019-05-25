海口上線百項＂不見面＂審批事項

中評社北京5月25日電／2019年5月25日，按照市委市政府的部署，海口市政務管理局社會民生服務百項業務“一窗式”“不見面審批” 上線運行。線下政務服務大廳業務受理方面，172個事項通過實行“一窗”受理改革，實現“前台綜合受理、後台分類審批、統一窗口出件”，由“一事跑多窗”變為“一窗辦多事”，提升政府辦事效率。線上業務辦理服務模式方面，142個事項通過“網上受理、專網審批、全程公開、網上支付、免費快遞”的服務模式，實現“不見面審批”，讓群眾辦事更方便。



社會民生服務“一窗”實現三“減負”





據悉，自4月28日試運行以來，社會民生服務“一窗”共受理辦件2144件，其中窗口受理1901件、網站受理109件、微信受理134件。試運行取得良好的效果，海口大膽創新，構建“去部門化”窗口，實現“無差別化”統一受理，社會口“一窗”受理改革，將市交通局、旅文局、衛健委、人社局、司法局等19家單位172個行政審批服務事項均納入“一窗”窗口集中受理，按照“前台綜合受理、後台協同審批、統一窗口出件”的工作模式，實行無差別化一窗受理。社會民生服務“一窗”基本實現了“群眾減負、材料減負、窗口減負”三個“減負”。



在“網約車運輸”主題服務方面，海口將市交通港航局的網絡預約出租汽車運輸證核發和涉及交警部門的行駛證變更進行整合和流程優化，用戶辦事從原來需要15個工作日降到5個工作日，提速66.67%，為群眾減負。同時，海口已實現線上線下通過統一身份登錄，“一刷”自動讀取身份證和統一社會信用代碼信息，生成帶申辦主體基本信息的申請表；通過已辦證件的“一證”核驗，可選擇是否複用過往提交的材料。在“一刷通”和“一證通”的助力下，普通貨物運輸經營許可證的辦理材料從16項減為3項，實現資料減負的目標。此外，社會民生服務“一窗”上線運行後，29個窗口壓縮為15個，精簡了48%。窗口的“減負”讓群眾告別了來回跑不同窗口辦事的歷史，實現群眾辦事進一個門到一個窗能辦多件事，關聯事項可一次性辦理，減輕了群眾跑多個窗口、排多次隊的負擔。



“不見面”辦事讓群眾少跑腿

