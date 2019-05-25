美消費者才是貿戰輸家

中評社北京5月25日電／國際貨幣基金組織（IMF）最新研究報告認為，美國對中國商品加征關稅，成本上升幾乎全面由美國企業和消費者承擔。由於部分關稅已經轉嫁給美國消費者，美國消費者成為貿易戰輸家。IMF並稱，如果中美貿易爭拗加劇，將拖累全球GDP跌約0.3個百分點。



國際貨幣基金組織研究人員發現，美國總統特朗普調升對中國商品關稅所引致的成本上升，大部分由美國進口商承擔；其中一些關稅例如洗衣機關稅，已經轉嫁給美國消費者。該份IMF最新研究報告與特朗普觀點相左，但與大多數私人機構和經濟學家的看法一致。經濟學家和IMF研究人員都認為，美國的關稅是由美國消費者和企業支付，而非由中國支付。



嚴重打擊市場情緒



由於美國是IMF最大股東，因而IMF公開發表反對美國的言論極為少見。IMF研究人員指出，中美貿易緊張局勢對中美的消費者及許多生產商造成負面影響，關稅導致中美貿易減少；近來貿易緊張局勢升級或會嚴重打擊商業和金融市場情緒，擾亂全球供應鏈，進而危及2019年全球增長的預期複甦。



該份最新研究報告採用勞工統計局關於由中國進口商品價格數據，發現關稅造成的成本上升問題，幾乎全部由美國進口商承擔，未來關稅若進一步提高，其成本同樣會轉嫁給美國消費者。研究指出，雖然關稅對通脹的直接影響不大，但是通過提高美國國內市場競爭對手的價格，可能會產生更廣泛的影響。



報告稱，如果貿易戰加劇，所有特朗普威脅的關稅都實施的話，將會拖累全球GDP跌約0.3個百分點。國際貨幣基金組織4月份將2019年全球經濟增速下調至3.3%，是金融危機以來最低水平，理由正是關稅上升對貿易造成壓力。



美家庭每年開支增近6500元



自特朗普威脅提高對中國商品進口關稅後，中美貿易談判本月陷入停頓狀況，特朗普繼而決定將2000億美元中國商品的關稅由10%提高到25%。美國還隨即公布一份約3000億美元中國商品清單，其中包括服裝、玩具和手機等，擬對其加征關稅，如果實施幾乎由中國進口美國的商品，都會納入加征關稅範圍之內，意味將有更多美國家庭受到關稅影響。紐約聯儲銀行最新研究報告指出，美國關稅增加15個百分點，將導致每個美國家庭每年支付831美元（約6481港元），為關稅埋單。白宮經濟主任庫德洛承認，中美貿易戰若擴大，雙方都會受苦。



（來源：大公網）