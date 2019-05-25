傳韓國瑜將出席初選造勢　朱立倫：正面看待

中評社台北5月25日電／前新北市長朱立倫今天針對傳出高雄市長韓國瑜將出席“總統”初選造勢活動表示，他都是很正面看待，只要對凝聚國民黨團結有幫助，他都贊成。對於台北市長柯文哲指韓國瑜政治100分、經濟0分，他說，柯文哲講話不要這麼毒。



媒體報道，高雄市長韓國瑜允諾將出席6月1日在“總統府”前凱道舉行的首場“總統”初選造勢活動“決戰2020.贏回台灣”，將號召10萬人。



中央社報道，朱立倫今天上午受訪表示，因為最近各方打韓的動作，激起韓粉凝聚的力量，但無論如何，只要國民黨好最重要。他說，不管是韓粉、郭粉、支持他或其他人，最後都要團結在一起，對於初選過程中的活動，他基本上都歡迎，最重要是要讓國民黨更好。



媒體詢問是否會有壓力，朱立倫說，他都是很正面心態看待，只要對凝聚國民黨的團結有幫助，他都贊成，畢竟最終國民黨只會推出一位候選人，需要其他人一起支持，在初選過程當中，他除不斷努力讓自己變成最強，也希望大家都能夠更好。



對於柯文哲質疑韓國瑜現在是政治100分、經濟0分。朱立倫則指出，柯文哲講話不要這麼毒，韓國瑜招商也很成功，說不定高雄市招商都超過台北市。朱立倫也說，過去他擔任新北市長連續3屆招商第1名，也沒有說柯文哲是政治100分、經濟0分。大家公平競爭，不要用毒的字眼對其他城市的首長。



外傳鴻海董事長郭台銘希望找前“立法院長”王金平搭配，朱立倫表示，如果王金平願意，這也是好的組合。他說，郭台銘人脈最豐厚，資源也最豐厚，但他也擔任地方首長16年，服務過的企業幾十萬家，希望從不同的角度，讓台灣更好，推動全民經濟，希望大家一起來努力。



媒體詢問朱立倫的政治資歷最完整，但現在卻遇到很多新秀來挑戰，朱立倫回應說，如果是很多新秀來挑戰，他還蠻高興的，但是在目前國民黨、民進黨與無黨籍的“總統”大選挑戰者當中，他是最年輕的，他應該好好反省，為什麼自己最年輕，反倒有很多資深前輩來挑戰他，他必須要更努力。



媒體提問，民進黨稱美國在台協會是關心台灣選情，但中國是干涉台灣選舉，是否是兩套標準，朱立倫表示，關心、干涉都是一念之間，他都把各方關心當善意、不當成干涉，就會覺得是正面的，如果都當作是惡意，就都是干涉，不論是美國或大陸朋友的祝福都是好事，最重要的決定權還是在台灣人手上。