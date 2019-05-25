民進黨中執會29日邀討論初選　賴清德允出席

中評社台北5月25日電／競逐民主進步黨“總統”初選的賴清德今天表示，民進黨29日開中央執行委員會，如果民進黨中央邀他，“一定會出席”。



民進黨秘書長羅文嘉昨天表示，29日將開中執會討論“總統”初選選務日程等提案，為避免衍生突襲爭議，開會通知註明邀“總統”初選候選人代表或本人。



中央社報道，賴清德上午在彰化縣福興鄉出席西瓜節活動受訪表示，只要能讓民主制度運行下去，黨中央如果邀請，他一定出席。他希望中執會成員們務必體認初選辦法已公告，一定要執行，否則很難取信於大眾，也會有法律問題，難得到社會支持。



他說，黨中央既已公告選舉辦法，他依辦法登記參選，沒道理選到一半又改選舉辦法，而為避免初選辦法被更改，他才提出“贏的策略”。



賴清德表示，“贏的策略”簡單說就是面對“總統”選舉，只要蔡英文守得住就支持蔡英文；如果他無法扛起這個責任，他也會支持蔡英文；當蔡英文守不住，他也扛得起這個責任，就請黨提名他，請大家看到他的用心良苦，維持黨制度完整與團結，希望中執會好好思考他提出的策略。



賴清德22日提議，他和蔡英文與高雄市長韓國瑜對比，如果蔡英文贏韓國瑜或他輸韓國瑜，他無條件支持蔡英文競選連任；如果他贏韓國瑜，韓國瑜又贏蔡英文，請支持他出馬選“總統”。



不過，當被問到是否把台北市長柯文哲列入民意調查對象，賴清德表示，“根據黨公告的辦法來走”，看黨公布規定怎麼走就跟著黨規定走，這才有公信力。他很欽佩民進黨主席卓榮泰，在維持黨制度遭受很大壓力，仍堅持黨價值，希望未來也能團結獲勝。



蔡英文將競選連任，但在民進黨內提名面臨賴清德挑戰。