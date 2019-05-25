中國證監會對3宗內幕交易案件作出行政處罰

中評社北京5月25日電／中國證監會近日依法對3宗內幕交易案件作出行政處罰。



新華社報道，證監會依法對蔡偉強、黃茜萍、龍煜文內幕交易“銀禧科技”案作出行政處罰，對蔡偉強、黃茜萍沒收違法所得1250余萬元，並處以3752余萬元罰款，對龍煜文沒收違法所得3090余萬元，並處以9271余萬元罰款；依法對屈振興內幕交易“中安消”案作出行政處罰，對其處以30萬元罰款；依法對劉有國、曹冬芳、冷濟偉內幕交易“＊ST南電A”案作出行政處罰，對劉有國沒收違法所得46376元，並處以近14萬元罰款，對曹冬芳沒收違法所得24219元，並處以6萬元罰款，對冷濟偉責令依法處理非法持有的證券，並處以3萬元罰款。



上述案件中，在銀禧科技擬收購興科電子66.2%股權的內幕信息公開前，蔡偉強、黃茜萍、龍煜文與內幕信息知情人聯絡，同時大量買入“銀禧科技”，交易行為明顯異常。在中安消擬進行資產收購的內幕信息公開前，屈振興與內幕信息知情人多次聯絡，並利用他人證券賬戶交易“中安消”，相關交易行為明顯異常，與內幕信息高度吻合。在2016年＊ST南電擬開展重大資產重組的內幕信息公開前，冷濟偉、曹冬芳、劉有國三人或為內幕信息知情人，或與內幕信息知情人存在特定關係和聯絡接觸，利用內幕信息交易“＊ST南電A”，構成證券法所述內幕交易行為。