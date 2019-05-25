郁慕明等向黃花崗烈士墓致敬並晤在穗台青

新黨主席郁慕明一行在廣州向黃花崗七十二烈士致敬。(中評社) 中評社廣州5月25日電／新中華兒女學會榮譽理事長、新黨主席郁慕明率“2019台灣各界人士廣上南北行”訪問團，第一站來到廣州，25日上午先赴黃花崗向七十二烈士獻花致敬，然後轉往當地海峽兩岸青年創業基地—“穗台青年之家”拜訪在當地創業、就業、實習的台灣青年。



“穗台青年之家”介紹，自從大陸國台辦公布31條惠台政策後，廣州市隨即也出台60條照顧台灣同胞的措施。相對於北京和上海，同為一線城市的廣州生活壓力較小，不少台灣青年因此選擇廣州作為他們尋夢的地方。



郁慕明一行在“穗台青年之家”聽取在當地創業的台灣青年團隊講述他們的經驗，並與來自台灣東海大學、世新大學的實習學生相聚。據他們介紹，台生到當地大公司實習三個月，一旦錄取起薪人民幣一萬元，住在充滿文創和工業風的宿舍，和企業孵化器同棟，可以隨時參加各種創投活動。



郁慕明在“郁慕明觀察站”臉書有感而發地說：雖然只是短短幾小時的行程，兩處距離更是如此接近，但從黃花崗來到青創園，從“國破山河碎”到“青春中國夢”，那真是多少前人犧牲奉獻的結果！緬懷過去，展望未來，青年強則民族強，民族強則青年強，密不可分！



訪問團將於25日下午赴廣州暨南大學和當地台生座談，了解台灣學生在大陸普遍會有的經驗和疑難。