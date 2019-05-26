黃清賢：善用治理思維　探索兩制台灣方案

黃清賢（中評社資料照） 中評社北京5月26日電（記者 海涵）兩岸關係南開大學研究基地研究員、南開大學周恩來政府管理學院副教授、台灣競爭力論壇學會大陸事務中心主任黃清賢在之前召開的第二屆“國家統一與民族復興”研討會上分享了其對“一國兩制”台灣方案治理思維的探索。他表示，現階段，台灣對於“一國兩制”的看法，在民進黨方面是全面否定，而國民黨則是不願意說清楚。再加上美國總統、國務卿、印太司令部司令都對兩岸爭議發言等因素的干擾下，“一國兩制”台灣方案若要推進，可能需先由中國大陸本身找到正確有效的解決方法，才有機會真正回答兩岸共同致力於實現民族偉大復興的時代命題。為此，他提出了四個方面的建議，分別是：繼續深化融合發展，對台灣同胞一視同仁；聽取台灣同胞心聲，透過對話做出公共決策；讓民眾能夠且願意投入政策選擇與提供服務；運用治理以鼓勵愈來愈多的人履行自身責任。



黃清賢指出，“一國兩制”台灣方案的重點之一固然是“一國”議題如何處理，但同樣重要的是“兩制”如何在現階段的可行時空範圍內，發揮示範作用，讓兩岸市民社會的力量進一步釋放出來，成為引導和推動兩岸和平發展的新力量，進而可能在這個基礎上，完善“一國兩制”台灣方案，扭轉“一國兩制”在台灣被污名化的困境，成為可以吸引台灣民眾的兩岸互動制度。



現階段的兩岸困境



黃清賢說，在《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上，習近平主席提出了新時代中國特色社會主義中指導大陸對台政策的五條行動綱領——攜手推動民族復興，實現和平統一目標；探索“兩制”台灣方案，豐富和平統一實踐；堅持一個中國原則，維護和平統一前景；深化兩岸融合發展，夯實和平統一基礎；實現同胞心靈契合，增進和平統一認同。



他指出，值得注意的是，其中特別提及“制度不同，不是統一的障礙，更不是分裂的借口”，頗有針對民進黨老是講“兩岸制度不同，所以兩岸存在重大歧異”，進而給予“台獨”合理性的大陸反擊說法。更重要的是，習近平主席重申早在1982年由鄧小平正式提出的“一國兩制”，而且宣示探索“兩制”台灣方案。基本上，習近平的講話中堅持“和平統一、一國兩制”是實現祖國統一的最佳方式，體現海納百川、有容乃大的中華智慧，因此不同於香港、澳門的“兩制”台灣方案，應該具體深入地進行探索。

