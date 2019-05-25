嚴永添：拉馬福薩就任新一屆南非總統

南非新總統拉馬福薩 中評社北京5月25日電（作者 嚴永添）今天，南非在行政首都茨瓦內為新當選總統拉馬福薩舉行就職儀式。中國國家主席習近平發去賀函並派全國人大常委會副委員長、民建中央主席郝明金作為特使出席總統就職儀式。



拉馬福薩1952年出生於南非約翰尼斯堡郊外著名的貧民窟索韋托。他於1972年就讀南非大學法律系，在大學期間參加了南非進步的學生社團組織SASO和黑人會議組織BPC，開展學生運動，積極參加反對南非種族隔離政策的活動，被白人當局逮捕入獄。80年代他出獄後又積極投身於工人運動，成立了南非全國礦工工會組織，積極推動工人工會運動，並當選為第一屆全國工會總書記。



1991年他當選為非國大總書記，他積極參與同白人關於廢除種族隔離制度的談判，迫使白人政府放棄令世人唾棄的種族主義和種族隔離政策，為建立新南非做出了傑出的貢獻。新南非成立後，他利用自己所學的法律知識，積極參與南非新憲法的制定和修訂工作。總統曼德拉很欣賞他的才能，也有意培養他為接班人。但在1999年非國大主席的競選中，他出人意料地敗給了姆貝基。這次選舉失敗對他的仕途是一次嚴重打擊，他轉而進入商界尋求發展機會，結果由於他具有靈活的商業頭腦，在礦產業、農業、餐飲業、金融投資等領域都表現出了極高的天賦，特別是在以前由白人掌握的商業領域獲得巨大成功。



2001年他成立了山杜卡投資集團（Shanduka），主要經營發電站、煤礦、餐飲等，同時收購了在南非的145家麥當勞餐廳。到2011年該集團的市值已接近10億美元，也獲得國際資本的青睞。2012年拉馬福薩當選為非國大副主席，2014年被祖馬總統任命為副總統。到2015年底，其個人資產達到4億多美元，成為南非最富有的政商人士之一，2017年他在申報的個人財產中，就顯示擁有31處私人房地產，經商範圍遍佈電訊、傳媒、礦產等原本主要由白人主導的主要產業，成為黑人經商成功的典範。

