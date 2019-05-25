用最大誠意慰留楊秋興　韓國瑜：隨時可見面

中評社台北5月25日電／前高雄縣長楊秋興批評韓國瑜不厚道、恩將仇報並辭高市府兩岸小組副召集人。市長韓國瑜今天表示會用最大誠意，請有關單位再通知楊，2人是否見面，韓國瑜說“隨時都可見面”。



中央社報道，韓國瑜上午出席2019高雄港都盃馬術錦標賽開幕後受訪做上述回應。



楊秋興近來接二連三撂重話批評韓國瑜，還指韓不厚道、恩將仇報等，24日委秘書轉交辭呈要辭高市府兩岸小組副召集人，市府在第一時間表示予以慰留。



韓國瑜受訪表示，希望慰留楊，值中美貿易大戰，很多台商想回來投資，認為楊對兩岸交流花很多時間和力氣，楊在此時應該發揮，千萬不要因為彼此的情緒，盼楊為人民做事。韓說會表達最大的誠意，請有關單位再通知楊，至於2人是否會見面，韓國瑜說“隨時都可以見面”。



媒體追問，中央對地方建設“卡韓”的說法。韓國瑜說，中央願意給高雄捷運補助新台幣800億元，“那就是一個非常好的現象，不因為某一個人當市長”，希望“行政院”趕快給高雄幫助。



被問到“打韓小組”說的高官是否指“行政院副院長”陳其邁。韓國瑜說“不會”，陳其邁說中央要給高雄的補助“我們是很感謝”，不會用小人之心度君子之腹。



有關“打韓小組”一事，韓說他聽到相關的消息3、4個月了，始終認為人性是善良的，也認為公務人員絕對不能為某些政治人物效忠，應對國家效忠。