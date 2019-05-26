中評關注：韓國瑜6月1日上凱道　迎戰大選

中國國民黨高雄市長韓國瑜決定正面迎戰2020，不再扭捏作態，試圖走出一條新的政治道路。（中評社） 中評社高雄5月26日電（記者 高易伸）為力拱中國國民黨高雄市長韓國瑜“選“總統”、救台灣”，多個挺韓團體將在6月1日下午於“總統府”前凱達格蘭大道舉辦“決戰2020贏回台灣”全台團結造勢大會。韓國瑜25日也證實將出席！



根據報道，有知情人士指出，韓國瑜預計發表30分鐘懇託致詞，屆時除會說明這幾個月來決定參選“總統”的心路歷程，以及具體未來規畫，也會就各界關心的問題正面回應。



高雄市議會市政總質詢6月3日結束，但韓6月1日就要上台北出席造勢大會，消息一出政壇反應不一。例如國民黨前新北市長朱立倫表示，因為最近外界打韓動作頻頻，也激起韓粉凝聚的力量，但無論情況如何，只要是對國民黨好最重要，都正面看待，他提到不管是韓粉、郭粉、支持他或其他人，最後都要團結一致，對於初選過程中的活動，他基本上都是非常歡迎，最重要是要讓國民黨更好。



至於在日本訪問的無黨籍台北市長柯文哲聞訊驚訝地張大嘴巴，沈吟5秒才說“蛤？真的還假的？”“那他是怎樣，高雄還要不要上班？”



對於柯文哲的反應，韓國瑜表達尊重。韓解釋，6月1日當天有好幾十個團體或群組自發性的後援會要組織起來，申請了凱道希望我能夠參加，“我也同意，我也非常感謝他們，所以6月1日我會參加”。



媒體追問6月1日還在總質詢，但韓出席選“總統”大會是否不妥？韓國瑜表示，“6月１號不是總質詢，是假日！星期六。”



韓國瑜不再扭捏作態，決定正面迎戰，然各界反應尚不清楚。只能說韓已下定決心，但結果福禍難料。韓國瑜近日飽受各方攻擊，但他決定走一條非典型的政治路線，結果如何，耐人尋味。

