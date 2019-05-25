工信部：美國舉措影響總體可控

中評社北京5月25日電／近日，美方啟動對約2000億美元中國輸美商品加徵25%關稅，並以“國家安全”為幌子，突然發佈針對中國華為等公司的限制交易令，這一系列行為讓全球譁然。



新華社報道，美方對我國企業和產業的“圍堵”“封鎖”是否會“奏效”？如何看待新一輪加徵關稅對我國製造業的影響？工信部副部長王志軍近日接受了新聞媒體聯合採訪。



加徵關稅對我國製造業影響總體可控



記者：美方新一輪加徵關稅會對我國製造業產生何種影響？



王志軍：據統計，對美約2000億美元出口商品佔2018年我對美出口額的41.8%，但只佔我對外總出口額的8%。在一定程度上，加徵關稅會導致企業經營成本增加、競爭力下降和訂單減少，但目前看影響總體上是可控的。



也應看到，在受到約2000億美元加徵關稅影響的企業中，外資企業數量約佔50%。其中很多外資企業是美國企業，這些美國企業的產品很大部分的市場是美國。可以說，美國加徵關稅行為，影響的不僅是中國企業和消費者的利益，也傷害美國企業和消費者的利益，更危及全球產業鏈和供應鏈的安全。



記者：美方稱，對中國商品加徵關稅將導致一些企業從中國搬遷到其他亞洲國家，一些美國企業還將搬回美國。請問您怎麼看？中國如何應對加徵關稅對產業鏈帶來的負面影響？



王志軍：當前，確實有一些企業從中國搬遷或轉移到其他地區，有的是因勞動力成本上升等做出的選擇，有的則是出於企業全球經營佈局的考慮。我們一直尊重企業的自主選擇，鼓勵企業根據自身情況做出決策。



應當看到，中國已形成較為完備的基礎設施、配套產業體系，營商環境不斷優化，新技術新業務應用活躍，消費市場正在升級，前景廣闊，依然是全球最具吸引力的投資目的地。



今年1至4月，我國製造業實際利用外資同比增長11.4%。包括特斯拉、巴斯夫在內的一些企業正加大對我國的投資力度。這充分顯示了外國投資者對我國經濟的堅定信心。我國一如既往歡迎外國企業來華投資，我們也將繼續為外國投資者提供更加穩定、公平、透明、可預期的投資環境。



下一步，我們將進一步實施好“六穩”政策，幫助企業解決短期內面臨的困難；進一步推動製造業全方位高水平對外開放，繼續深化“放管服”改革，著力優化營商環境；進一步推動產業轉型升級，加大傳統產業技術改造力度，大力培育和壯大新興產業，推動經濟高質量發展。

