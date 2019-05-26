汪毅夫：《台灣前後山全圖》

李聯琨繪《台灣前後山全圖》（來源：汪毅夫提供） 中評社北京5月26日電（作者 汪毅夫）我曾見以“台灣前、後山”為名的地圖多種，多為繪本（或有彩繪本，色彩鮮明，相當悅目）。石印技術發明後又有摹刻石印本如“粵東省城西湖街富文齋承接摹刻” 的《台灣前後山輿圖》。這些地圖大都分前、後山從兩邊繪制，因而看完前山部分得倒過來看後山部分。



本文要介紹的《台灣前後山全圖》（圖一）是彩繪本。



據《清實錄》，同治十三年（1874）五月二十二日有旨：“福建內地並台灣所屬各縣及番社，著詳細繪圖呈覽，並著將各種番族形狀另行詳繪成帙，一並呈進”。轉眼到了光緒元年（1875）,新任福建巡撫李鶴年接手繪圖事宜。我們從《台灣前後山全圖》跋記“昨奉撫憲李命繪台灣前後山全圖，既綜覈台灣始末事實，亦竊附已意，芻蕘之獻，伏冀大人鑒察。福建侯補同知李聯琨繪呈”和題記“新設新竹縣”（新竹於光緒元年設縣）可知，該圖是光緒初年福建巡撫李鶴年“命繪”、福建候補同知李聯琨窮一夜二日之工夫繪就的，其態度相當勤勉。



附帶言之，繪本原件具有孤本之唯一性。端賴現代攝影和印刷技術的進步，本人得此複制本 ，將送福建漳州振成巷“（台灣）汪春源進士故居” 收藏和陳列也。



（作者汪毅夫系廈門大學台灣研究院講座教授、全國台灣研究會副會長）