李克強：落實減稅降費　完善金融服務

中評社北京5月25日電／5月24日至25日，中共中央政治局常委、國務院總理李克強在山東省委書記劉家義、省長龔正陪同下，在濰坊、濟南考察。



新華社報道，李克強十分關心今年更大規模減稅降費中製造業企業受益情況。在濰柴集團，他詳細詢問企業稅費減免的實際數額，企業介紹從各項減稅降費政策中都獲得了明顯實惠，有更多資金用於擴大生產、加強研發和職工培訓。李克強說，在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，中國經濟保持平穩運行，當前應對複雜形勢、頂住新的下行壓力，減稅降費是關鍵之舉，從長遠看也能增強發展後勁、培育稅源，必須確保落實到位，持續發揮政策效應。他仔細聽取企業產品創新情況介紹，和中外研發人員交流，並與企業海外研發中心視頻連線，勉勵企業更大力度開展國際創新合作，讓濰柴動力、讓中國裝備的動力奔騰不息。李克強叮囑員工們踐行工匠精神，大家一起努力打造面向世界、競爭力強、屹立不倒的質量、品牌和信譽，提升中國製造水平。



歌爾公司是從事智能產品等研發製造的民營企業。負責人告訴總理，今年預計減稅降費1億多元，隨著公司發展明年享受政策紅利會更多。李克強走進車間和產品展示中心，了解企業研發製造的新產品性能、與國際先進水平對比等情況，對企業注重研發創新、積極開拓國內外市場表示讚許。他說，中國有巨大市場潛力，要靠科技創新、靠自己努力和廣泛合作穩健紮實往前走，最終會贏得消費者和市場。政府也會完善政策，鼓勵企業增加研發投入，促進提高中國整體創新水平。



李克強來到齊魯銀行，考察緩解小微企業融資難融資貴情況。他與來辦事的企業客戶交談，詢問貸款綜合成本多高、經營壓力是否加大等。大家反映，目前貸款貴問題有緩解，銀行創新服務也使獲得貸款更方便。李克強說，小微企業量大面廣，對經濟發展、就業擴大和民生改善至關重要，是中小銀行的衣食父母。要健全貸款考核激勵和盡職免責機制，鼓勵運用大數據等手段，創新金融產品和模式，為依法納稅、信用良好、有前景的企業發展提供優質便捷金融支持。古詩說：“齊魯青未了”，大家要為企業特別是小微、民營企業竭誠服務，促進他們在齊魯大地、中國大地鬱鬱蔥蔥蓬勃發展。



考察途中，李克強臨時停車走進一家水果店，詢問水果漲價情況和原因，他叮囑隨行的地方和部門負責同志說，現在市場供求總體平衡，要關注部分關係群眾日常生活的產品價格變動情況，採取適當措施，保障供應充裕、價格合理。



李克強聽取了山東建設新舊動能轉換綜合試驗區情況匯報，充分肯定山東經濟社會發展取得的成績，希望堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深化改革開放，頂住下行壓力、奮發進取，在支撐中國經濟平穩運行、推動高質量發展中繼續發揮重要作用。



肖捷陪同考察。