邱建勇談韓流：大將凱旋歸來卻被斬於轅門前

邱建勇。（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園5月27日電（記者 黃文杰）無黨籍桃園前“國大代表”邱建勇接受中評社訪問表示，中國國民黨跟民進黨都一樣，要把自己最強的人選，凌遲到遍體鱗傷，藍軍要贏回2020，應該是延續“韓流”熱度，卻被國民黨高層私心玩弄，用人格謀殺集體圍毆高雄市長韓國瑜，“大將軍征戰勝利歸來，卻被朝廷權貴斬於轅門之前”，不怕天下人寒心嗎？



邱建勇，1958年生，台灣大學海洋生物研究所碩士，曾任“中研院”國際環境委員會研究助理、中壢高中生物與地科老師。1996年3月代表新黨在桃園八德選區當選第三屆“國大代表”，目前在桃園新屋務農種植有機蔬菜，也結合企業力量推廣植樹運動，已退出新黨，在軍公教年改爭議，邱建勇以志工與顧問，參與“公教人員協會”，現任桃園市政府市政顧問。



國民黨到底最後派誰出來參選2020？成為泛藍最關切的事，人選從呼聲最高的韓國瑜、到鴻海董事長郭台銘以及前主席朱立倫、前“立法院長”王金平，各有支持者，邱建勇分析，國民黨2020要重返執政，有上中下三策。



上策是，韓國瑜4月18日結束訪美回來，氣勢達到最高點，國民黨主席吳敦義就應該帶著朱立倫、郭台銘、王金平等人到桃園機場，擺出陣仗迎接，接著一起回到國民黨中央黨部，商議後出來，手拉手，展現國民黨大團結，告訴所有藍軍支持者，我們這幾個人，喜歡誰就讓誰上，公開給選民來選擇，當中誰出線，其他人力挺，共組競選團隊，“今天國民黨就像坦克車壓過民進黨了”。



中策是：透過徵召、自行參選人共同組織，用民調決定國民黨的參選人。



下策是：公布了提名特別辦法，看似為韓國瑜來解套，確保最有可能勝選的人參加初選，但是卻不斷看到“絆馬索”，既然“強制徵召”，要韓到國民黨簽名領表登記、繳交新台幣500萬保證金才算數？五人小組何時徵詢韓國瑜？如果不去徵詢韓呢？顯然故意絆住韓國瑜，電視名嘴不斷“洗風向”，讓韓黑頭土臉，來參加初選。



下下策是：雖然徵召了韓，卻黑韓、羞辱韓，放狗咬人，用人格謀殺方式，集體圍毆韓國瑜，打掛了韓，然後推出黨大老們心中的候選人。



邱建勇告訴中評社，不久之前，藍軍還在感謝韓國瑜“一人救一黨”，現在立馬翻臉，顯然國民黨用了下下策，大好的一局，卻被國民黨高層的私心玩弄，搞成了敗局，大將軍戰勝歸來，卻被朝廷權貴斬於轅門之前，天下人心寒，以後還會有哪個江湖豪傑，願意再出來挺國民黨？



他說，泛藍都清楚知道，國民黨如果想打敗民進黨，應該好好延續“韓流”熱度到2020，不斷添加柴火，而不是故意設下許多“絆馬索”，國民黨高層算計太多，自以為把韓國瑜打掉之後，換上來的人，還可以維持原來的氣勢，事實上卻是相反。



邱建勇分析，這種例子不是沒發生過，2016年的洪秀柱，就是被絆馬索給絆住，不得不換柱，讓天下人寒心，現在的狀況，是不是跟三年前，一模一樣？國民黨跟民進黨都一樣，要把最強的人凌遲到最慘，民進黨“蔡賴之爭”造成黨內分裂，但是“哨子一吹”會歸隊，國民黨若繼續內耗，肯定很多人不歸隊。