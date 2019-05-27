邱建勇：郭董談年改可能跟民進黨犯同樣錯誤

教職退休邱建勇，在桃園新屋務農，種菜並拔草。（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園5月27日電（記者 黃文杰）無黨籍桃園前“國大代表”邱建勇接受中評社訪問表示，投入中國國民黨初選的鴻海董事長郭台銘對於軍公教年改議題，要清楚這是“確定給付制”，不能問題沒有研究透徹，貿然說只要開拓財源，把“餅”做大，年改爭議就能化解，這樣想法無疑跟民進黨蔡政府一樣，更可能淪為“慣老闆”（意味易被慣壞）。



邱建勇，1958年生，台灣大學海洋生物研究所碩士，曾任“中研院”國際環境委員會研究助理、中壢高中生物與地科老師。1996年3月代表新黨在桃園八德選區當選第三屆“國大代表”，目前已經退休，在桃園市新屋區務農，種植有機蔬菜，也結合企業力量推廣植樹運動，已退出新黨，現任桃園市政府市政顧問。



在軍公教年改爭議，邱建勇以志工與顧問，參與“公教人員協會”，泛藍軍的他，自然對於國民黨初選“六大天王”，留意每個人對於年改爭議的表態與看法，原本看到，郭董出馬投入2020初選，抱持蠻大希望，心想可以替廣大公教退休族“一吐冤屈”，但後來驚訝，郭董對年改立場與想法，可能跟民進黨一模一樣。



因為年金被砍，在桃園新屋務農的他，跟大地為伍，學習過儉樸生活，邱建勇放下手邊除草工作，替中評社解釋，為何郭董在年改爭議上，有可能淪為“慣老闆”。



他說，郭台銘是企業大老闆，看到公教退休金被砍，直覺反應是“把餅（退撫基金）做大”，開拓財源，讓退撫基金變成很賺錢，問題就迎刃而解，因為民進黨說法是，政府財政預算窘困，只好砍軍公教的退休金。



邱建勇解釋，郭董其實也沒有錯，站在企業家，特別是賺錢的企業大老闆，解決問題就是“多賺錢”，但是軍公教的退休金是“確定給付制”，指雇主承諾員工於退休時，按約定退休辦法支付定額之退休金或分期支付一定數額之退休俸，雇主與員工提撥之基金與退休給付之金額並無必然之關係，退休金數額之決定與薪資水準及服務年資有關。



他呼籲郭台銘，或者任何想選2020的政治人物，不要重蹈蔡政府的錯誤，因為民進黨砍軍公教退休金，理由是把公教視為“米蟲”，吃垮財政預算，這樣作法與目的，跟鬥爭國民黨是一樣，因此大聲疾呼，要看清事實真相。



邱建勇說，政府財政窘困，真的是被軍公教退休金吃垮？事實並非如此。

