快評：兩制台灣方案的探索已經啟動

中評社快評/兩岸關係南開大學研究基地研究員、南開大學周恩來政府管理學院副教授、台灣競爭力論壇學會大陸事務中心主任、前國民黨大陸事務部主任黃清賢，日前在第二屆“國家統一與民族復興”研討會上分享了他對“一國兩制”台灣方案治理思維的探索。黃清賢說，現階段，台灣對於“一國兩制”的看法，在民進黨方面是全面否定，而國民黨則是不願意說清楚。再加上美國對兩岸爭議發言等因素干擾，“一國兩制”台灣方案若要推進，可能需先由中國大陸本身找到正確有效的解決方法，才有機會真正回答兩岸共同致力於實現民族偉大復興的時代命題。



黃清賢說，“一國兩制”台灣方案的重點之一固然是“一國”議題如何處理，但同樣重要的是“兩制”如何在現階段的可行時空範圍內，發揮示範作用，讓兩岸民眾的社會力量進一步釋放出來，成為引導和推動兩岸和平發展的新力量，進而可能在這個基礎上，完善“一國兩制”台灣方案，扭轉“一國兩制”在台灣被污名化的困境，成為可以吸引台灣民眾的兩岸互動制度。



黃清賢相信，善用治理思維，探索兩岸融合發展的新路，營造兩岸人民都雙贏的環境，加上運用海納百川、有容乃大的中華智慧，能夠創造可以獲得多數台灣民眾同意的“一國兩制”台灣方案，臻至兩岸共同實現中華民族偉大復興的目標。



我們注意到，自今年1月2日國家主席習近平在《告台灣同胞書》發表四十周年重要講話中倡議“探索‘兩制’台灣方案，豐富和平統一實踐”後，“探索兩制台灣方案”已經成為近半年來兩岸關係最熱門的話題之一：大陸及港澳、海外有關“兩制台灣方案”的探討已經啟動，探討的廣度、深度都在發展；在台灣，“兩制台灣方案”也引起廣泛的關注和討論，越來越多人開始嚴蕭思考相關問題，正面探索“兩制台灣方案”的專家學者也越來越多，黃清賢也是其中之一。



我們認為，雖然兩制對“兩制台灣方案”的探索熱度有異、步調不同，但探索已經啟動，越來越多台灣專家學者甚至機構團體，都開始以各種方式探討“兩制台灣方案”，并積極建言，在推動兩岸關係和平發展中貢獻自己的智慧。

