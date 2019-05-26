全國實行征兵被裝精確保障模式

中評社北京5月26日電／中國國防報報道，近日，記者從中央軍委後勤保障部有關部門了解到，今年全國將實行征兵被裝精確保障模式，2019年入伍新兵有望穿上更為適身合體的軍裝。



為提高征兵被裝適體率、提升新兵著裝形象，進一步激發地方青年參軍報國熱情，軍委後勤保障部會同軍委國防動員部從2016年開始，組織科研院校開展征兵被裝精確保障模式研究論證，將過去“預測為主、先定物後定人”相對粗放的保障模式，轉變為“數據為主、先定人後定物”的精確化保障模式。2017年，精確化保障模式在湖北省進行初步試點；2018年，試點範圍擴大到遼寧、上海、山東、廣西、四川等10個省（市、區），均取得了較好的效果，被裝適體率達98.1%，較之前提升近20個百分點，有效破解了以往征兵被裝保障中存在的對象難確定、需求難預測、發放難精准等問題。為使這一政策惠及更多新兵，軍委有關部門決定2019年在全國推廣征兵被裝精確保障模式。



征兵被裝精確保障模式，與之前相比，在工作機制上由被裝部門單獨抓轉變為被裝和動員部門協調配合抓，在體型數據上由概略預測轉變為結合體檢精准采集，在物資調運上由立足部隊自身組織轉變為向軍民融合拓展，在服裝發放上由號型預估發轉變為定人定物分。該模式將兵員動員與被裝部門“無縫”銜接，促使相關工作統籌謀劃、共同部署、協調推進。依托征兵體檢系統和被裝精確保障系統，采集頭圍、胸圍、腰圍、腳長（鞋碼）等體型數據，形成需求計劃，為籌措被裝物資提供數據支撐。引入地方物流力量，參與被裝配送以及後續調換，保證及時將新兵被裝從後方倉庫發運至征兵單位。按照系統計算和套測出來的服裝號型，由征兵單位將新兵被裝統一分揀、逐人打包、精准分發。



確保新兵被裝適身合體，事關軍隊形象和新兵切身利益。有關部門要求，各單位要建立工作協調機制，採取有效措施，壓緊壓實責任，確保工作順利推進。各單位動員部門和保障部門之間，各軍分區、人武部和後方倉庫之間，被裝保障、兵員征集業務部門上下級之間，要及時溝通，通力合作，確保圓滿完成任務。



由於女新兵征集數量少，今年仍由省軍區按原模式組織保障。保障品種為07夏迷彩作訓服、07作訓鞋、07作訓帽、07短袖體能訓練服等12個品種。