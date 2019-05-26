聯合國授予兩名中國軍人和平勛章

中評社北京5月26日電／新華社消息：聯合國24日舉行授勛儀式，將聯合國“和平勛章”授予中國軍人張琦曼和端木棟林，以表彰他們為聯合國維和事業做出的貢獻。



張琦曼和端木棟林都在聯合國艱苦的維和任務區工作過。當天，他們與來自另外18個國家的28名聯合國維和部同事一道，接受了聯合國負責維和事務的副秘書長讓-皮埃爾·拉克魯瓦授予的勛章。



拉克魯瓦在授勛儀式後對媒體說：“維和是一項非常艱巨的工作，我們對維和軍警所做的一切表示感謝。我們的中國同事非常優秀。作為安理會常任理事國，中國在提高維和影響力和績效方面發揮著極其重要的作用。”



張琦曼對媒體表示，積極參與維和行動是當今時代賦予中國軍人的一項新的歷史使命和任務。祖國的強大和中國負責任的大國擔當，使自己更有底氣和信心在維和事業第一線貢獻力量。



據聯合國統計，中國目前共有約2500名軍人和警察，在包括聯合國南蘇丹特派團、聯合國駐黎巴嫩臨時部隊和聯合國馬里多層面綜合穩定特派團等8個任務區執行維和任務，其中包括70名女性。



當天早些時候，聯合國在紐約總部舉行儀式，緬懷歷年來為維和事業獻出生命的軍人、警察和文職人員。每年的5月29日為“聯合國維和人員國際日”，今年的紀念活動提前舉行。