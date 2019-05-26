美先派航母群後否認增兵　這場仗還打？

中評社北京5月26日電／最近，美國和伊朗之間的那根弦，緊之又緊。美方在經濟和軍事上同時發力，頻繁採取行動對伊朗極限施壓，導致中東局勢不斷升溫。



5月初，美國宣布向中東部署“亞伯拉罕·林肯”號航母戰鬥群、戰略轟炸機和船塢運輸艦等以應對“伊朗威脅”。



但美國總統特朗普23日又表示，他認為目前美國不需要向中東增兵。



同一天，美國代理國防部長沙納漢在五角大樓對記者強調，美方的目標是威懾而不是發動戰爭。



美伊之間會否終有一戰？伊核協議前景如何？伊朗國內目前到底是什麼狀況？對於這一連串問題，新華社記者為您一一作答。



“極限施壓”是什麼？伊朗能扛得住嗎？



美國極限施壓其實是“極限試壓”，不斷加碼考驗伊朗的承受能力。美國退出伊核協議並逐步重啟制裁措施後，截至今年4月，效果不如預期。



近日，特朗普在社交媒體上對伊朗發出新威脅，“如果伊朗想要一戰，那將是伊朗的終結。永遠不要再威脅美國”。同日，伊朗伊斯蘭革命衛隊司令薩拉米表示，“我們不想要戰爭，但也不懼怕戰爭”。從雙方表態看，美國想打不敢打，伊朗不想打但也不怕打。



伊朗雖然經受了貨幣大幅貶值、嚴重通貨膨脹和高失業率，但基本沒有出現物資供應短缺和大規模社會動蕩，更沒有動搖伊朗政府的意志而重新談判伊核協議。

