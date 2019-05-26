大華網：英德鏖戰　乾脆修法“現任優先”

中評社香港5月26日電／蔡英文與前“行政院長”賴清德初選之爭，最近越演越烈，不然雙方陣營都殺紅了眼，連民進黨主席卓榮泰也明顯介入。可以預見，蔡英文會採取一切手段確保提名，賴清德即使贏得初選，也不保證能夠代表民進黨參選。



大華網路報今天專欄文章說，民進黨中執會在四月十日做成延長“總統”初選協調期的決議；原訂五月一日中執會討論“總統”初選時程，因為蔡系人馬反對當天決定，決議在五月二十二日“立委”提名完成後，再確認時程。然而，五月二十二日中執會討論“總統”初選時，民進黨中央提出規劃六月十日至十四日民調，挺蔡人馬又提出三項提案，包括修改民調辦法、“總統”初選民調市話、手機各半；對比式民調與國民黨韓國瑜及無黨籍柯文哲對比。



不過，卓榮泰並未處理二十四位中執委要求修改初選辦法的提案，反而當場宣讀聲明，指出黨內初選辦法的修改，除非在協調階段雙方合意按程序進行合理的調整，否則必須依照制度在選舉公告前提出並完成，或是依照制度適用於下一次；他並強調“這是基本的道理，程序的公平與正義，民進黨歷年都如此，今年也不能例外。”隨後裁示休息，請雙方代表聯絡參選人詢問意見，賴清德隨即現身中央黨部，並召開記者會提出新方案。



毫無疑問，卓榮泰的聲明早已備好，賴清德提出的新方案也一定是預先擬就，證明卓賴之間事前即使沒有串通，至少已有默契。蔡陣營強烈抨擊卓榮泰突然中止會議，“讓中執會沒辦法決定初選的期程與方式，造成期程的延宕，無異於沒收中執會，沒收民主機制”，從這個角度看，蔡陣營指責卓榮泰“偏袒”似乎是不無道理。



然而，從局外人的角度看，蔡英文陣營的指控，完全是“做賊喊捉賊”，就像霸凌不成還要怪被霸凌的人不肯配合一樣。正如卓榮泰所說，三月六日中常會、三月十三日中執會，兩次會議議決的“總統”提名初選公告，中央黨部所據以執行的初選辦法、流程及採用的民調方式，當時都經會議通過，這是黨內多方討論所形成的共識，已經行之多年，是為黨內各類公職的初選所制訂，並且適用於所有參與者，也不是為了任何個人單獨制訂。



試問，蔡陣營這些中執委，都參加了那些會議，為什麼當時不提出修正意見？為什麼中執會通過決議之後，蔡陣營要強力運作，讓初選時程要一延再延、初選辦法一變再變？五人小組協調時，為什麼又一味站在蔡英文的立場，要賴清德退出？難道比賽開始後修改規則才叫民主嗎？難道除了蔡英文之外，其他人都不能參與初選嗎？果真如此，為什麼不早就修改初選辦法，明定“現任優先”或是“保障現任”？