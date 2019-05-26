星島：科技戰為港創科帶來危與機

中評社香港5月26日電／星島日報今天發表社論說，中美貿易和科技戰升級，部分火花濺到香港，有美國一流學府還收緊與香港研究合作的條件，但另一方面，內地勢將投放更多資源進行自主創新科研，力求在科技發展的核心元素方面，不會被美國捏住脖子。香港科研發展須於危中探機，才能夠化險為夷。



貿易戰殃及本港部分廠商和出入口商，立竿見影，科技戰則可能影響本港大學與部分美國大學和企業的研究合作，對本港發展創新科技新增障礙。



去年五月，國家主席習近平宣布支持香港發展成“國際創新科技中心”，本港有國家政策、資金及種種研究資源支持，又有國際信任的學府和制度，廣納國際和內地人才，加強與國際和內地的合作，可謂得天獨厚，可惜這左右逢源的有利環境隨著科技戰激化而隱現陰霾。



美國麻省理工學院上月宣布，該校任何由中國（包括香港）等國家或地區資助、在相關國家地區進行、與相關國家地區人員或機構合作的項目，都須進行額外審核，包括合作項目在知識產權、出口管制、政治權利、公民權、人權等問題上，是否符合學院的核心價值觀和學術使命。



加快自主創新 防企業“休克”



其他美國名校會否在政府壓力下加入麻省理工行列，備受關注，有本港學術界人士擔心影響本港科研發展，例如港府撥款一百億元，建設醫療科技，以及人工智能及機械人科技兩個創新平台，當中不少研究項目，是由本港與海外大學合作。海外大學和人才日後考慮與港合作時，可能會多一重顧忌，本港須盡力讓他們安心，務求順利通過審核，繼續成為科研資金和人才薈萃之地。