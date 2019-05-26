郁慕明廣州與台生座談　將推動“台北學舍”

新黨主席郁慕明一行在廣州出席台青座談會。(中評社) 中評社廣州5月26日電／由新中華兒女學會理事長、新黨主席郁慕明率領的“2019台灣各界人士廣上南北行”訪問團5月25日下午抵達廣州暨南大學，與暨南大學黨委書記林如鵬、中山大學副校長楊清華、廣州中醫藥大學黨委副書記白建剛等廣東高校代表，以及在粵就讀的台灣學生進行“在粵台灣青年學生座談會”。



廣東高校代表分別在座談會中介紹各學校的情況。暨南大學黨委書記林如鵬說，暨南大學在2013年成為第二批台灣認可的大陸地區高校，目前在校學生共62546人，全日制學生37918人，其中全校台灣學生共1124人，是全中國大陸招收台灣學生最多的學校，2018年更有超過1000名台灣學生報考暨南大學。



林如鵬表示，暨南大學1990年就成立了台灣校友會，已有近3000位台灣校友。2018年習近平總書記視察暨南大學時，更特別勉勵“港澳台的同學們要好好學習，將來為社會作出貢獻”。



中山大學副校長楊清華說，中山大學目前有281位台灣學生，其中本科生223人、碩士生41人、博士生17人，自2013年成立中山大學台灣校友分會後，現有近200名註冊會員。中山大學與台灣25所高校簽訂學生交換協議，校內並設有台灣研究中心與台灣研究所。



廣州中醫藥大學黨委副書記白建剛說，廣州中醫藥大學自1988年就開始招收台灣學生，儘管在台灣知名度可能不如暨南大學、中山大學，但已經培養了超過2000名學士、碩士、博士不等的台灣學生，並和中國醫藥大學、義守大學、長庚大學、慈濟大學四所有中醫藥相關科系的台灣高校進行合作。



座談會並安排在粵台灣學生代表發言，分享在大陸學習的體會和疑難。郁慕明表示，了解到台生到大陸求學，學費本身不貴，但生活費則有些吃力，因此他將號召兩岸各界推動服務台生的“台北學舍”，先從廣州開始，對台生提供經濟實惠的住宿、飲食、育樂等服務，將來推廣到其它台生主要活動的城市，讓台生感受來自故鄉的關懷。



隨郁慕明一行到粵訪問的台灣青年經貿協會理事長趙志元說，當今台灣房租飆漲、市場萎縮，台灣青創環境非常惡劣，他期待能帶領更多台青到大陸發展，享受更友善的創業環境及更廣闊的市場。台灣青年經貿協會秘書長謝源駿說，台灣青年經貿協會目前在廈門成立兩岸青創谷，幫助台青解決辦公場地、住宿、企業落地、資金對接等問題，在聽到郁慕明主席要在廣州推動“台北學舍”的構想後，希望能夠跟進，也在廣州複製廈門的模式。



郁慕明說，如果是剛來大陸就開座談會，能表達的和實際生活過後的感受一定有很大差別，今天在座談會發言的學生，他們的表達非常流利且觀點清晰，可見在大陸的生活歷練改變了他們。“榮譽屬於過去，責任屬於現在，成就屬於未來”，郁慕明勉勵台生，能在大陸學習，是屬於他們的機遇，期許他們能發揮他們的責任，在未來得到收獲。



郁慕明並以自身經歷結合體會，回顧家裡幾代是開國藥號的，但自己在學校卻是學習西方醫藥學。他說，西醫是單方的，是科學；中醫是複方的，是哲學。“兩岸關係如果是用科學來思考，那只會得到一加一等於二，或一加一大於二這樣的結論；但如果是用哲學的角度思考，兩岸關係反而將會有無限的可能性。”