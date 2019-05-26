人民日報：搞科技霸權就是阻礙發展進步

中評社香港5月26日電／人民日報今天發表署名鐘聲的文章，題為“搞科技霸權就是阻礙發展進步——拒絕競爭必將失敗”。全文如下。



“一個事業若對社會有益，就應當任其自由，廣其競爭，競爭愈自由、愈普遍，那事業就愈有利於社會。”在經濟全球化深入發展的今天，亞當·斯密這句話依然具有啟發意義。



令世人驚詫的是，美國一些政客竟然逆時代潮流而動，祭出科技霸權主義大旗，企圖以拒絕競爭的種種蠻橫之舉擠壓國際合作空間，打壓其他國家發展壯大的合理權益。



一段時間以來，美國政府濫用國家力量，頻頻向靠艱辛努力走到世界前列的華為等中國高科技企業開火。在沒有任何事實根據和確鑿證據的情況下，以所謂的“竊取機密”、威脅“國家安全”等莫須有的罪名為借口，禁止華為參與美國的電信設備，尤其是5G設備網絡的建設；隨後，又以一紙行政禁令將華為及其附屬公司列入出口管制“實體名單”，操控多家美國公司“斷供”華為……以“有罪推定”肆意抹黑，動用國家力量刻意打壓，甚至要求相關企業“組團”圍堵遏制，這樣的行徑，何其無理，又何其霸道！



作為世界上的科技強國和經濟大國，美方本應該明白科技發展的規律、懂得市場競爭的好處。然而，一些美國政客刻意忽視常識，頻頻人為干涉正常的科技合作和市場競爭。如果實在找不到理由，就拿“國家安全”說事。人們不禁好奇，如果動不動就能威脅美國“國家安全”，那這個頭號科技強國也未免太脆弱了。明眼人一看就知，美方之所以以“國家安全”為由打壓中國企業，無非是要遏制中國科技發展勢頭，為美國企業在全球搶奪5G技術等高科技領域市場、維持在國際產業分工中的壟斷地位贏得空間和時間。這樣的圖謀，暴露的正是美國那種“只許自己發展、不許他人進步”的霸權心態；這樣的行為，折射的正是美國一直以來“一家獨大、贏者通吃”的專橫霸道。



中國有句老話，叫“自勝者強”。面對競爭，最好的做法從來不是抹黑打壓對手，而是提升自身實力。想要保持科技領先，美國本應下大力氣升級本國企業技術、增強自身競爭力，而以白宮前首席戰略顧問班農、美參院少數黨領袖舒默為代表的一些人卻大放厥詞，極力渲染“中國給美國帶來了‘最大的生存危險’”“中國想取代美國的科技主導地位並且一直在偷竊”，並聲稱“5G競賽是一場美國必須贏的比賽”。其實，用卑劣手段打壓競爭對手、人為阻隔互利雙贏的合作，非但不會助推美國信息技術進步，反而只會迫使美國企業使用落後卻昂貴的替代設備，在5G網絡建設中落後於其他國家。用非正常手段為本國發展立起一把臨時的“保護傘”，是不能將“假威風”變成“真本事”的。