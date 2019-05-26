警告勿做空人民幣　郭樹清：必遭巨大損失

中評社香港5月26日電／中美貿易戰火重燃，人民幣匯率近期跌跌不休。星島日報報道，中國人民銀行黨委書記、中國銀保監會主席郭樹清昨天在北京的“清華五道口全球金融論壇”發表書面演講，強調人民幣匯率短期波動屬正常，中國經濟基本面決定人民幣不可能持續貶值，投機做空人民幣必然遭受巨大損失。



郭樹清又說，雖然近期外匯市場出現波動，但中國居民和企業並沒有任何恐慌，愈來愈多人認識到，通過買賣外匯來獲取投資收益是不現實的，將金融資產轉移到海外也是不安全的。他重申，中國仍是世界經濟增長的最大引擎，具備極好的市場空間和增長潛力。



郭樹清指出，貿易戰“損人不利己且危害全世界”，不能解決任何問題。他認為，即使美國把對華關稅加到極限水平，對中國經濟的影響將非常有限，因絕大多數中國輸美產品都非常適合內銷，而且“一帶一路”倡議正在見到成效，美國之外的市場歡迎更多中國產品。此外，部分出口到美國的中國貨，由於找不到替代品，美國進口商都願意分攤加徵關稅的成本。



郭樹清說，中國四十年前開始引進外資，其中美國對華投資八百億美元，沒有一個項目合同是中國政府強制外方簽訂的，現在美國突然指控中國的法律是“強制獲取外商知識產權”，甚至使用“偷竊”字眼，這是對中國人民的侮辱。

