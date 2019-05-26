“中遠海運太陽輪”集裝箱船首航抵達阿聯酋

中評社香港5月26日電／中國超大型集裝箱貨輪“中遠海運太陽輪”經過一個月航行後於25日抵達位於阿聯酋阿布扎比哈里發港的中遠海運阿布扎比碼頭，這是該貨輪正式交付後的首次商業運營。



據介紹，“中遠海運太陽輪”是目前世界上最大級別的集裝箱船，長400米，寬58.6米，最大吃水16米，可載2.1萬個標準集裝箱。



繼可載2萬標箱的“中遠海運雙魚座”5月5日抵達中遠海運阿布扎比碼頭後，“中遠海運太陽輪”成為第二艘抵達該碼頭的2萬標箱以上的貨輪。



新華社報道，阿聯酋阿布扎比港務局首席執行官穆罕默德·夏米西說，“中遠海運雙魚座”和“中遠海運太陽輪”先後抵達是一個里程碑，標誌著哈里發港正成長為地區航運中心和中遠海運在中東地區的運網樞紐。



中遠海運港口阿布扎比碼頭有限公司總經理鞠維平說，兩艘世界上最大級別集裝箱船的到來顯示中遠海運與阿布扎比港務局合作的實力。



“中遠海運太陽輪”運營於遠東至中東快航航線，4月30日首靠青島港。該航線航次49天，共掛靠11個港口。



中遠海運阿布扎比碼頭由中國遠洋海運集團有限公司下屬中遠海運港口有限公司與阿聯酋阿布扎比港務局合資經營，中方擁有合營公司的控制性股權。該碼頭於2017年11月開工建造，今年4月開始營運。