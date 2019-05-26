初選再戰　蔡陣營：有信心中執會順利進行

中評社台北5月26日電／民進黨中執會29日將再戰民進黨“總統”初選方案，傳出黨內特定人士對外放話，推銷“全代會徵召”。蔡英文陣營發言人阮昭雄今天說，“非常有信心認為中執會應該可以順利進行”。



蔡英文、前“行政院長”賴清德投入民進黨“總統”初選。民進黨22日討論“總統”初選日程及民調，但無共識散會。民進黨29日將召開中執會，討論“總統”初選選務日程相關事宜以及嘉義縣長翁章梁等24位中執委提案，建請中執會議決通過2020第15任“總統”初選相關事宜。



中國時報今天報道，不少黨內特定人士對外放話，推銷“全代會徵召”，直指“全代會也是黨內民主機制一環”。



阮昭雄今天接受媒體訪問指出，蔡英文一向強調尊重黨內機制，“我們都非常期待週三中執會可以順利”，完成各事項決議。



中央社援引報道，阮昭雄說，黨內最高權力機關當然是全代會，但日常運作當中都是每週授權給中常會運作，至於中執會是每3個月進行一次，對於一些意見進行過程，中執會是一個相當好的決策機制，所以，蔡英文一再強調是透過民主程序，“我們完全尊重”。



媒體追問，蔡英文是否還可能與賴清德見面。



阮昭雄說，這個部分尊重後續的進行，不過，“我們還是強調，週三中執會非常重要，我們非常有信心認為中執會應該可以順利進行。” 他說，蔡陣營的立場非常一貫，將手機納入民調，對比對象納入台北市長柯文哲。



另外，對於風傳媒報道，“總統府”秘書長陳菊日前曾拜會李登輝，盼李能以本土最高精神領袖位階，出面為英德當調人，但李登輝當時僅表達，他會支持民進黨最後提名人選，但民進黨如何產生人選，要由人民決定，他無從置喙。



阮昭雄今天說，對此沒有評論；蔡英文一再強調，團結才能獲得最大的台灣利益，一加一大於二，這部分不只是蔡陣營一直在呼籲，包括基層支持者都非常期待民進黨可以團結，因為重點是在明年2020年的大選，希望能夠獲得最後勝利。