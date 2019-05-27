外交部：巴西副總統強調一帶一路重要作用

外交部拉美司司長趙本堂24日下午在大會堂介紹巴西副總統莫朗訪問中國的情況（中評社 徐夢溪攝） 中評社北京5月27日電（記者 徐夢溪）拉美司司長趙本堂24日下午在大會堂介紹巴西副總統莫朗訪問中國的情況，期間表示，莫朗副總統此次高度評價“一帶一路”發揮的重要作用，強調巴西方面希望通過“一帶一路”和巴西投資發展計劃對接。



趙本堂強調，莫朗副總統此次高度評價“一帶一路”發揮的重要作用，強調巴西方面希望通過“一帶一路”和巴西投資發展計劃對接，推動巴西基礎設施方面建設取得重大進展。



趙本堂表示，今年一月巴西新政府成立以來，博索納羅總統多次重申重視與中國的合作，不以意識形態劃線，推動中巴合作取得新的發展。幾個月以來，雙方之間的交往與合作不斷推進，特別是這一次莫朗副總統對中國進行正式訪問，並舉行中巴高委會第五次會議，不僅體現巴西新政府對發展中巴關係的重視，也標誌著中巴開展合作已經正式啟動。



趙本堂指出，日前中巴高委會就六方面專題和12個分委會進行充分溝通交流，形成會議紀要，對雙方在各個領域開展合作進行梳理，並對下一步開展合作進行展望。



趙本堂指出，訪問過程中，莫朗副總統也轉達了巴總統發展對華關係和加強雙方高層交往的願望。