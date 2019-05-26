賴清德：蔡不便出席29日中執會　我也不會去

中評社台北5月26日電／民進黨29日將再開中執會討論“總統”初選相關事宜。前“行政院長”賴清德今天說，蔡英文工作繁忙不會出席，那他也不會出席，請中執會考量民主精神及進步價值做出最好決定。



蔡英文、賴清德投入民進黨“總統”初選。民進黨22日中執會討論“總統”初選日程及民調，但無共識散會。民進黨29日將再召開中執會討論“總統”初選相關事宜，黨中央開會通知註明邀請“總統”初選候選人代表或本人。



蔡英文陣營發言人阮昭雄日前已表示，蔡英文以“國務”為優先，當天原則上將推代表前“行政院副院長”林錫耀出席。



中央社報道，賴清德今天前往台中高美溼地參訪並接受媒體訪問。賴清德表示，黨中央有發文邀請，如果雙方都願意在黨中央見面，他當然配合，“現在看起來，‘總統’以工作繁忙，不便出席，所以我也不會出席中執會”，請中執會考量民主的精神及進步價值做出最好的決定，讓民進黨既和諧又團結，打贏明年的選戰。



對於有消息傳出要召開全代會採徵召方式產生人選，賴清德表示，現在初選已經2個多月，各方面的消息都有，“原則上，我對民進黨還是有信心”，民進黨之所以得到人民長期來支持，完全是因為推動民主和履行進步價值，如果有辦法守住民主的精神和進步的價值，才能繼續得到人民的支持。



媒體也詢及，已在初選，蔡英文是否應該請假，賴清德沒有評論。