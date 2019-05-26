柯文哲訪日尾聲　謝長廷：江湖險惡多珍重

中評社台北5月26日電／台北市長柯文哲4天訪日行進入尾聲，駐日代表謝長廷今天說，要贈柯文哲“江湖險惡，請多多珍重”一席話，並祝福柯文哲心想事成，並自嘲說“謝系已解散，只剩我一人”。



中央社報道，柯文哲23日至26日參訪日本東京、富山、福島、宮城4城市，謝長廷25日、26日幾乎全程陪同，25日隨柯文哲至福島縣南相馬市，今天至宮城縣石卷市、南三陸町了解災後重建情形。



2人互動良好，謝長廷常替柯文哲翻譯、幫忙拍照，上午陪同柯文哲接受媒體聯訪時，更主動解圍，表示出訪行程的分數應由他人來打，並替柯文哲打了80分。



謝長廷下午也與柯文哲同坐遊覽車，聽南三陸町災後重建導覽，被媒體問及柯文哲將返台，有什麼話要告訴柯文哲時，他說，“江湖險惡，請多多珍重”，有媒體追問是否有給“錦囊妙計”，他說，“無招就是有招”。



被問及謝系子弟兵、北市研考會主委餘家哲是否會協助柯文哲，謝長廷自嘲，“謝系？謝系已經解散了啊！謝系剩下我一個人”，對於媒體說“開枝散葉”，則回以“落花流水”。



謝長廷說，民進黨市議員阮昭雄與黨主席卓榮泰常意見相左，“所以都說謝系很矛盾，尊重自由多元”，認為花就是要紅、葉子就是要綠，“紅花綠葉，社會是漂亮的”，扮演好各自角色就好。



至於認為柯文哲是紅花還是綠葉，謝長廷說，“看他要扮演什麼角色，祝福心想事成”。



他也表示，很了解柯文哲的想法，如對台灣、公務體系以及人生態度，與他的看法接近，至於2020“總統”大選，謝長廷坦言，“我沒有辦法給他建議”。