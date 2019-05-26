林獻堂博物館揭牌　馬英九讚林家保台抗日

馬英九、蘇嘉全等人26日出席霧峰林家創辦的明台高中創校70周年校慶暨“林獻堂博物館”揭牌典禮。（中評社 林谷隆攝） 中評社台中5月26日電（記者 林谷隆）由霧峰林家創辦的明台高中26日舉行創校70周年校慶暨“林獻堂博物館”揭牌典禮。受邀出席的馬英九表示，清廷時期霧峰林家在基隆力抗法國軍隊的侵略，要感謝霧峰林家才免於讓基隆淪為法國佔領地。日據時代，霧峰林家又在台灣從事文化抗日，堅守民族氣節，霧峰林家是台灣歷史上最有特色、最值得尊敬的一個家族。



由明台高中董事長林芳媖、校長林垂益推動的“林獻堂博物館”，26日上午請到馬英九、“立法院長”蘇嘉全、台中市長盧秀燕、“立委”顏寬恒、黃國書、台中市文化局長張大春等人揭幕，紀念霧峰林家和林獻堂。博物館的成立讓明台高中成為台灣唯一校園中擁有私人博物館的學校。



馬英九致詞表示，霧峰林家是台灣歷史上最有特色、最值得尊敬的一個家族。過去三百年來，霧峰林家秉持忠孝傳家家風，始終為鄉土、社會、民族、國家付出與奮鬥。早年霧峰林家下厝與頂厝合力到大陸參與平定太平天國，霧峰林家也在基隆力抗法國軍隊的侵略，可以說要感謝霧峰林家，才免於讓基隆淪為法國的佔領地。



馬英九提到，霧峰林家除了武功顯赫，也是詩書傳家的大家族。他有一個觀察，發現林家男丁是文武雙全，女眷則是持家有道，這個家族實在令人敬佩。日據時期，霧峰林家除了有人到中國大陸參加革命，也有人留在台灣從事文化抗日，堅守民族氣節，數十年間在台灣傳承漢學文化，也成為創辦明台高中的起源。



明台高中副董事長、“林獻堂博物館”館長林承峯介紹，新的博物館繼承過去“林獻堂文物館”的文化傳承使命，展區由100坪擴增為250坪，強調保留歷史傳統文化，融入現代與科技元素，展出霧峰林家重要歷史文物，例如林獻堂日記、字畫、古文書、藝術品、生活用品、檔案文獻、寫真照片等，讓參觀者深入了解台灣最具代表性的家族，對當時大家族的精緻文化生活有更深一層的感受與體會。