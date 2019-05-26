李建榮：韓郭決戰展現高度與氣度

李建榮。(中評社) 中評社台北5月26日電／一直處於被動參選的高雄市長韓國瑜，在盱衡“總統”大選的盤勢後，終於表態願意加入國民黨初選行列，並將於6月1日出席凱道前的首場誓師活動。資深媒體人、圓山飯店前董事長李建榮表示，這是繼郭台銘密集安排下鄉頻頻曝光後，藍營“總統”初選競爭的另一高潮開始，韓、郭二人目前是爭取藍營“總統”提名被看好的領先群，由於接近提名時間已近，兩邊的支持者也相互較勁，黑來黑去，韓、郭二人應該展現高度與氣度，約束支持者不逾矩，才能團結反英力量，贏得最後勝利。



李建榮在中時電子報發表文章如下：



去年11月24日的選舉結果，是多數選民“討厭民進黨”的意志展現，可惜迄今，民進黨的權力核心並未認真檢討，反以敗將之姿高居廟堂，甚至一面倒以美國利益為尊，將“國家安全”導入不可預測險境。在此局勢下，“討厭民進黨”還不夠，非要“放棄民進黨”國家才有撥亂反正的希望。因此做為“國會”的第二大黨、地方執政的多數黨，絕不可辜負選民期待再次政黨輪替的心願。而今韓、郭二人氣勢最盛，最有機會領軍推翻無能偏執的民進黨，國民黨中央應該體察民意，打好初選，將初選破壞民主制度的民進黨好好比下去，台灣未來的政治天空才有清朗的可能。



韓、郭二人出身不同，歷練不同，各擅勝場，初選若能保持君子之爭，展現自己的優勢，以身作則不攻擊對手，為選後團結留一份餘地，郭、韓、朱、王聯手，國民黨在“總統”與“立法院”雙重選舉再次出頭天，目前仍有勝算。