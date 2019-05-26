傳婦聯會將轉為政黨　雷倩駁斥

中評社台北5月26日電／政黨法兩年大限將至，外傳為了不在年底關門解散，婦聯會已決議將轉型為政黨。婦聯會主委雷倩今天駁斥，婦聯會只想繼續做公益，一再向“內政部”尋求除了轉為政黨是否有其他出路，她們會繼續想其他的辦法。



政黨法106年12月6日正式施行，依政黨法規定，政治團體應在施行後2年內依規定修正章程轉換為政黨，屆期未修正者，主管機關得廢止其立案。



自由時報報道，婦聯會在5月20日召開常委會議，由律師向常委們說明婦聯會的處境與困境，告知唯一出路是轉為政黨，否則世上再無婦聯會，最後常委會議決議“贊成”組黨。



雷倩接受中央社記者訪問時表示，為符合政黨法規定，“中華民國”婦女聯合會的確有針對該如何因應進行相關討論，但是並沒有決議要轉型為政黨。



雷倩強調，婦聯會的立場很清楚，組黨不是第一選擇，婦聯會只盼能繼續做公益，因此她們一直都在尋找其他的路。



雷倩指出，她們已二度去函“內政部”，第一次詢問，若不想組政黨，有無其他的路，第二次再詢問，若想轉成基金會是否有可能，但兩次得到的回應都是，若不改組政黨，將面臨解散清算的命運，儘管如此，她們仍會繼續想其他的辦法。



雷倩表示，政府利用政黨法剝奪人民政治參與和集會結社的自由，違法、違憲；某些特定媒體散播不實消息，更應受到譴責。