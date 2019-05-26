民進黨：郭台銘挑撥社會對立

中評社香港5月26日電／民進黨今天說，郭台銘後援會以報紙廣告指控民進黨用“米蟲”等字眼羞辱軍公教人員，民進黨對廣告不實指控深感遺憾，郭台銘刻意營造階級對立與仇恨，相信多數軍公教無法認同。



據中央社報道，民進黨發言人李問今天透過新聞稿指出，年金改革初衷是希望社會各界共體時艱，共同為年金的永續經營而努力，並促進社會各界團結與相互諒解。改革過程中，特別感謝許多不同世代的軍公教朋友，為了年金永續經營，願意對改革表達支持。



他說，對於每一位軍公教朋友長期對“國家”付出，相信台灣社會大眾都銘記在心。同時，民進黨政府任內也對軍公教調薪3%、帶動“國內”企業薪資成長，以薪資實際成長方式改善全民經濟。



李問表示，反觀鴻海董事長郭台銘，除了挑撥軍公教族群和勞工之間的對立，更在“國家認同”上搖擺，嚴重打擊“國軍”與公教人員的士氣。例如日前郭台銘發表缺乏“國防”專業的言論，口出狂言認為“國軍”無須購買軍備，不但抹煞“國軍”的專業建軍與採購規劃，更是嚴重詆毀“國軍”為了捍衛“中華民國台灣”所做的努力。



李問呼籲，郭台銘應停止挑撥社會對立，也反問“如果郭台銘因為錯誤的外交‘國防’政策，讓‘國家主權’陷入險境，又如何能夠保障軍公教族群的福利？”