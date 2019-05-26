郭砸鉅資登廣告　王金平：所有媒體都在幫他

王金平26日在台中參加“我是師大人2019中部大匯聚”，爭取師大校友的支持。（照片：王金平辦公室提供） 中評社台中5月26日電／爭取國民黨2020提名的前“立法院長”王金平26日在台中參加“我是師大人2019中部大匯聚”，台師大校友會總會理事長、金仁寶集團董事長許勝雄稱讚王是一位能扭轉、改變台灣的人選。對於鴻海董事長郭台銘在四大報登廣告，王金平意有所指的說“所有的媒體都在幫忙郭台銘”，台師大也培育很多成功人士，校友非常團結，大家期待有一位師大人能夠來帶領台灣往前發展。



今天的出席者除了許勝雄，另外包括前師大校長郭義雄、張國恩、潭秀國中校長江世大、光明國中校長胡金枝、埤頭國中校長許文宗、苗栗校友會會長王育文、中技社董事長潘文炎、彰化高爾夫球場董事長涂鐵雄等多名師大傑出校友。



台師大校友會總會理事長許勝雄致詞時表示，師大培養了許多優秀政治人，包括政壇經驗豐富的王院長，他稱讚王金平曾擔任前校友總會會長、現在則是榮譽理事長，多年來積極幫忙校務的推動讓他非常感佩，他感嘆，台灣此刻有太多仇恨、對立，光看名嘴和政黨互相批鬥都睡不著覺了，他說，“未來小孩長大要面對的應該是要一個祥和的社會，我們要扭轉台灣、改變台灣，期待王金平這麼一個有智慧的人來改變！”



接受媒體採訪時被問及看到教育界力挺有何感想。王金平表示，台師大的校友非常團結，大家期待有一位師大人能夠來帶領“國家”來往前發展，所以藉這個機會他想大家都能夠顯示出團結的氣氛出來。



談及郭台銘今日在四大報刊登半版廣告，王金平說，所有的媒體都在幫忙郭台銘，台師大也培養出優秀又成功的大企業家，例如許勝雄就是很成功。王金平稱讚，“中部地區有六成以上的校長，都是台灣師範大學培育出來，師大有培育人才的能力，是我們引以為傲的一個成就！”



至於高雄市長韓國瑜將在6月1日在台北舉辦大會師，王金平說那是對方辦的，“我們祝福他！”。至於王陣營有沒有規劃全台大會師活動，王金平回應，“我辦得太多了，你看我到處都在辦王金平之友會的成立呀，像過幾天我們高雄縣市就有好多場，南投也馬上有，雲林也都蠻大場的呀。我都是分開的，各地啦，像台東都辦過啦，花蓮、宜蘭也都辦過了，台北各種形式的這個之友會也都一直在成立啊。”