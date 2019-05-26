中評社香港5月26日電／新華社今天發表國際觀察文章，題為“‘長臂管轄’霸凌世界 盡顯美國強權邏輯”。全文如下。



美國政府近日威脅將制裁俄羅斯與德國、奧地利等歐洲國家合作的“北溪-2”天然氣管道項目，同時揚言將依據《以制裁反擊美國敵人法》懲罰決定購買俄制防空導彈系統的北約成員國土耳其。這是美國不斷玩弄“長臂管轄”手段的兩個最新案例。



各國專家認為，依據國內法來對別國實施經濟金融制裁以達到自身目的，這種“長臂管轄”已成為美國在國際上推行霸權主義和強權政治的慣用伎倆。但制裁的大棒揮舞得越兇，反對美國霸凌的國家也會越多，手伸得太長的美國終將搬起石頭砸自己的腳。



深受其害



專家們指出，從法國、德國等美國的盟友，到巴西、印度這樣與美國關係正常的國家，再到伊朗、俄羅斯、中國等被美國視為敵人或競爭對手的國家，都面臨美國越來越肆無忌憚的“長臂管轄”。



法國參議院議員菲利普·博納卡雷爾：隨著美國單方面退出伊朗核問題全面協議並實施跨境制裁，美國和歐盟之間的關係面臨挑戰。美國禁止歐洲企業與伊朗合作。我們所有重要的公司在美國都有利益關聯，我們的銀行非常害怕美國制裁。我們的公司在美國跨境制裁威脅下被迫接受美國的規則。從這個意義上講，歐盟的主權受到了挑戰。



德國專欄作家奧利弗·薩雷特：美國政府的“長臂”近來已多次伸向德國，特別是在美國駐德大使理查德·格雷內爾上任後。他的一些言行不像一位外國大使的言行，而更像敲詐：一是德國與歐盟多國表態希望保留伊核協議後，格雷內爾直接要求德國企業停止與伊朗做生意，毫不關心德國政府的態度；二是格雷內爾公開威脅參與“北溪-2”天然氣管道項目的德國企業，稱它們如果“走得太遠”會招致制裁；三是他威脅如果德國政府允許中國的華為公司參與德國5G項目建設，美國將停止與德國分享情報。



巴西里約州立大學國際關係系主任毛裡西奧·桑托羅：美國近年頻繁制裁他國，例如出台多項法令制裁古巴，甚至還懲罰同古巴有貿易往來的他國企業，其中不少企業根本不在美國本土，實屬“長臂管轄”典型案例。其他例子還有制裁伊朗、逼迫其他國家抵制華為，以及在加拿大抓捕（華為公司首席財務官）孟晚舟——其理由居然是這家中國企業違反了美國對伊朗的制裁令。



強權邏輯



專家們認為，美國的“長臂管轄”以執行本國法律為名，以經濟和金融制裁為工具，但在本質上並非法律或經濟問題，而是利用自身實力對別國強行施壓的一種政治手段。此舉違背國際法，反映出美國奉行霸權主義的實質。